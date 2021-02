Trupa britanică Architects a lansat piesa "Meteor" - AUDIO

Trupa britanică metalcore Architects continuă migraţia spre un nou stil muzical, odată cu lansarea single-ului "Meteor". Acesta este al patrulea single de pe viitorul album al trupei, aşteptat să debuteze pe 26 februarie. Se numeşte "For Those Who Wish to Exist" şi avem detalii despre LP, dar şi direcţia grupului în articol.

Fanii Architects au remarcat încă de la piesa din octombrie 2020 "Animals" că britanicii au schimbat puţin registrul. Schimbarea a continuat pe track-ul "Black Lungs", cu un videoclip înţesat de fantome şi melancolie. Apoi în 2021 la final de ianuarie am ascultat "Dead Butterflies", pe care era clar că aveam să auzim mai mult cântat curat decât growl pe noul disc. Acum îl avem şi pe "Meteor", lipsit de voci guturale şi cu mult sunet electronic, anticipând albumul nou de pe 26 februarie. Chiar dacă vocea s-a domolit, instrumentalul rămâne inventiv, creativ şi destul de metal. Percuţia are destul zvâc încât să încânte fanii care îşi doresc să revină stilul trupei pre-2016. Noul single a avut premiera pe BBC Radio 1 pe 8 februarie şi are versuri despre dezastre şi meteoriţi, sentimentul că e pe cale să se producă mereu ceva dezastruos. Solistul Architects, Sam Carter a scris următoarele pe Twitter imediat după lansare: Vă mulţumesc pentru toate comentariile pozitive despre "Meteor". Sincer înseamnă foarte mult pentru noi. Ne-am forţat limitele creative pe acest album şi ador să vă văd conectaţi cu single-urile atât de mult. "For Those That Wish to Exist" este primul album al formaţiei din 2018 încoace ("Holy Hell") şi include colaborări cu Simon Neil de la Biffy Clyro şi Mike Kerr de la Royal Blood. Apare şi Winston McCall de la Parkway Drive pe o piesă. În noiembrie 2020 Architects a ţinut un concert special la Royal Albert Hall în Londra, fără public, dar transmis prin livestream. S-au auzit piese ca "Nihilist" şi "Doomsday". Din acel concert au fost extrase filmări integrate în cel mai nou videoclip al formaţiei, "Dead Butterflies". Viitorul disc are 15 piese şi a fost produs chiar de trupă. Este un material care reflectă asupra a ceea ce însemna să exişti şi asupra condiţiei umane. Vom auzi un sound mai degrabă electronic şi orchestral şi mai puţin metalcore.