Architects a revenit pe scena muzicală cu un sound nou, cu mai multe influenţe electronice şi o voce mai curată decât până acum. Cel puţin asta deducem din noul single "Animals". Grup definit ca post-metalcore până acum, Architects se pregăteşte să îşi lanseze albumul cu numărul 9 la început de 2021. "For Those That Wish to Exist" va debuta pe 26 februarie prin casă de discuri Epitaph. Noul disc soseşte la doar 3 ani de la materialul "Holy Hell" din 2018, care s-a axat pe pierderea colegului de trupă Tom Searle, chitarist şi fondator al trupei britanice.

"Animals" seamănă în multe moduri cu Bring Me the Horizon şi evoluţia acestora spre un sound mai cizelat, mai pop, mai curat. În general e vorba despre un solist cu corzile vocale slăbite şi care renunţă la ţipete în favoarea unei revolte prezentate în noi moduri, instrumentale sau electronice. Mesajul noului single a fost auzit de multiple ori pe parcursul istoriei muzicii: "la bază suntem cu toţii nişte animale". Se fac multe aluzii la rebeliune, la natura umană şi faptul că unii dintre noi sunt adevărate grenade amorsate.

Architects a găsit cu greu energia de a trece peste moartea lui Tom Searle. A fost nevoie ca muzicienii să treacă prin consiliere psihologică şi să vorbească cu un expert despre moartea colegului lor. Şi albumul din 2018 a servit drept catharsis, iar acum se pregăteşte un LP care reflectă lumea haotică din jurul nostru. Din nou sunt abordate teme precum distrugerea lentă a lumii prin poluare şi viitorul sumbru al planetei. Grupul britanic şi-a găsit de altfel o nişă şi are piese explicite despre vânătoarea de balene şi vulpi, sustenabilitatea planetei şi poluare.

"For Those That Wish To Exist" are următorul tracklist:

01. Do You Dream Of Armageddon?

02. Black Lungs

03. Giving Blood

04. Discourse Îs Dead

05. Dead Butterflies

06. An Ordinary Extinction

07. Impermanence (feat Winston McCall of PARKWAY DRIVE)

08. Flight Without Feathers

09. Little Wonder (feat. Mike Kerr of ROYAL BLOOD)

10. Animals

11. Libertine

12. Goliath (feat. Simon Neil of BIFFY CLYRO)

13. Demi God

14. Meteor

15. Dying Is Absolutely Safe

Componenţa actuală a trupei este Sam Carter (voce), Dan Searle (tobe), Ali Dean (bas), Joshn Middleton şi Adam Christianson (chitară).