Architects, trupa britanică exponent pentru genul metalcore şi care trece printr-o tranziţie spre un sunet nou a lansat pe 22 februarie videoclipul pieţei "Meteor". Acesta este cel mai nou single de pe viitorul album al trupei, "For Those That Wish To Exist", care va sosi pe 26 februarie. Clipul se vede în articol.

"Meteor" primeşte un videoclip ce pare un desen în creion care a prins viaţă. Având în vedere pandemia, tot mai multe formaţii recurg la artificii de CGI şi animaţii pentru a îşi realiza videoclipurile. Povestea gravitează în jurul abuzului de substanţe şi unei lumi apocaliptice, în care toată lumea trăieşte în groază, privind spre cer. Personajul central nu mai ştie ce e realitate şi ce e iluzie, într-o permanentă stare de confuzie, ameţeală şi halucinaţie la care contribuie televizorul şi pastilele. Spre final acest personaj decide să se elibereze din chingi şi să trecă într-o nouă dimensiune, una fără griji şi presiunea apocalipsei care nu mai vine. În multe moduri toate aceste senzaţii au fost resimţite de muzicieni şi de toată lumea în ultimul an de izolare şi incertitudine. Efectele vizuale ce apar odată cu schimbarea dimensiunii sunt impresionante, alături de furtuna de nisip roşu care cuprinde metropola acestei poveşti. Noul album Architects va sosi pe 26 februarie prin casa de discuri Epitah Records şi a fost prefaţat până acum de single-uri precum "Animals", "Black Lungs" şi "Dead Butterflies". Au trecut 3 ani de la lansarea albumului "Holy Hell", iar băieţii întâmpină anul 2021 cu 15 piese coplet noi. S-a produs şi o schimbare de sunet, cu un metalcore îmblânzit, alunecat spre un rock alternativ cu influenţe de pop şi voce curată. Apar şi elemente de muzică electronică şi refrenuri mai catchy, cu aer de imn de fredonat pe o arenă generoasă. Solistul Sam Carter a declarat în repetate rânduri că a simţit nevoia să exploreze noi orizonturi şi să evolueze. Un moment vital în istoria grupului a fost pierderea lui Tom Searle în 2016. Acesta a fost fratele geamăn al lui Dan Searle, cu care a cofondat formaţia, în calitate de chitarist şi compozitor. Artistul a pierdut lupta cu cancerul la doar 28 de ani şi continue să dăinuie în creaţiile grupului, prin moştenirea să şi inspiraţia oferită colegilor de trupă. Noul disc a fost produs chiar de către Architects şi este un material ce reflectă asupra condiţiei umane.