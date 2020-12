Între apariţii de spectre ca în jocul "Silent Hill" şi o pădure înspăimântătoare, videoclipul "Black Lungs" îi va încânta pe esteţii horror-thriller. Architects au lansat pe 2 decembrie acest nou single de pe viitorul album, "For Those That Wish To Exist". LP-ul va debuta pe 26 februarie 2021 şi a fost deja prefaţat de un prim single în octombrie, "Animals". Acesta este al nouălea disc de studio al formaţiei britanice metalcore. Va sosi anul viitor prin casele de discri UNFD şi Epitaph Records.

A fost produs de către Dan Searle şi Josh Middleton. "Black Lungs" combină atât secţiuni de cântat "curat", cât şi un breakdown foarte fioros spre final. În ultimele secunde ale melodiei se strecoară şi neaşteptate acorduri de vioară, iar spectrele de copii devin tot mai vizibile în videoclip. Ca în orice producţie horror care se respectă eşti lăsat cu întrebarea "oare nu erau cu toţii deja morţi?" atunci când se termină clipul oficial.

Noul album include 15 track-uri noi şi abordează teme precum distrugerea lentă a planetei. Formaţia nu e la primele creaţii muzicale pe această tematică, în trecut atacând vânătoarea de balene, vulpi şi poluarea fără noimă practicată de rasa umană. Discul din 2021 e undeva la graniţa dintre defetism şi entuziasm moderat că există loc de schimbare a atitudinii distrugătoare a omului. Incertitudinea globală din 2020 este principala inspiraţie pentru aceste piese noi.

Pentru a promova lansarea LP-ului, trupa Architects a susţinut pe 21 noiembrie un concert transmis live de la Royal Albert Hall în Londra. Difuzarea sa globală s-a realizat prin serviciul de streaming Veeps. Alte două melodii noi de pe album s-au auzit pe live, "Discourse Is Dead", cea mai dură şi mai aproape de metalcore pur şi "Dead Butterflies", care e mai atmosferică şi cu un sound de stadium rock. Ultimele single-uri lansate de formaţie au fost "Modern Mistery" în 2018 şi "Hereafter", în acelaşi an.

Ele veneau după moartea chitaristului şi compozitorului Tom Searle, membru de bază al trupei.