Ariana Grande are în palmares un nou titlu Guiness World Records

Ariana Grande a primit distinctia cu numărul douăzeci din partea Guiness World Records, de această dată pentru reușitele melodiei "positions" și ale albumului omonim.

Lista recordurilor include performanțele reușite cu muzica ei, prezentă pe primele poziții ale topurilor, numărul impresionant de fani la nivel global - "Arianators", ce au ajutat-o să doboare recordurile pe rețelele de socializare și să primească titlul de Prințesa Muzicii Pop.

Noul record înregistrat de Ariana Grande

Cel mai recent album – "Positions" - i-a adus artistei cel de-al 20-lea record înregistrat în cartea recordurilor, respectiv pentru cele mai multe piese care au debutat pe primul loc în topul Billboard Hot 100. După ce single-ul "Positions" a ajuns pe locul întâi în noiembrie 2020, artista a atins numărul total de cinci piese ce au ocupat acest loc în top. Celelalte patru piese sunt "Stuck with U" feat. Justin Bieber, "7 rings", "thank u, next" și "Rain On Me" feat. Lady Gaga.

Impresionant este faptul că Ariana Grande este singurul artist ce reușit să atingă acest record până în acest moment. În urma ei se află Mariah Carey, Drake, Justin Bieber, Travis Scott si Taylor Swift, fiecare cu trei piese ce au debutat pe primul loc al topului Billboard Top 100, în timp ce Britney Spears, Lady Gaga sș BTS au câte doua melodii.

Palmaresul impresionant al Arianei Grande

Melodiile Arianei Grande au avut un impact major asupra muzicii pop, în special piesele lansate alături de interpreți precum The Weeknd, Justin Bieber, Iggy Azalea și Nicky Minaj. Artista are în palmares și numeroase premii strânse de-a lungul carierei sale, precum Billboard's Women in Music - Woman of the Year si trofee VMAs și AMAs, dar și un premiu GRAMMY.

Ariana are numeroase recorduri și pe internet: cei mai mulți urmăritori pe Instagram (peste 219 milioane), artista cu cei mai mulți ascultători lunari pe Spotify (peste 76.7 milioane) și titlul de cea mai urmarită artistă pe Spotify (peste 54 de milioane).

După lansarea celui mai nou album în noiembrie și logodna recentă cu Dalton Gomez, Ariana urmează să lanseze varianta deluxe a materialului "Positions" (19 februarie), dar și videoclipul remixului "34+35", alaăuri de Megan Thee Stallion și Doja Cat.