"Dead Butterflies" este al treilea single de pe viitorul album Architects, "For Those Who Wish to Exist". LP-ul va debuta pe 26 februarie 2021 şi a fost prefaţat până acum de single-urile "Black Lungs" şi "Animals". Totuşi acest track nou este cel care cimentează noua abordare muzicală a trupei. Piesa începe şi se termină cu o porţiune orchestrală, iar la minutul 2:20 se aude o superbă chitară melancolică cu flanger, care s-ar simţi ca acasă şi pe o piesă gothic metal.

Videoclipul este unul alb-negru, incluzând cadre de la concertul din Royal Albert Hall al formaţiei din timpul pandemiei. Muzicienii apar cântând pe o scenă înconjurată de proiecţii abstracte, iar cadrele sunt alternate cu fluturi care plutesc între două universuri şi realităţi, gravitând în jurul dungilor de lumină.

Suntem departe de metalcore-ul ecologist de acum jumătate de deceniu, dar britanicii s-au reinventat, iar comentariile de pe YouTube par să fie apreciative. Artiştii au crescut drept compozitori şi creatori de versuri, dar sound-ul s-a îndepărtat de rădăcinile punk şi metal. Direcţia fresh a început de acum 2 albume. Ultimul LP al trupei a fost "Holy Hell" din 2018, sosit după moartea şocantă a chitaristului şi cofondatorului Tom Searle din 2016. Fratele geamăn al artistului, toboşarul Architects Dan Searle a descris noul album astfel:

Acest album reprezintă viziunea mea asupra inabilităţii de a schimba modul de viaţă încât să susţină rasa umană şi să salveze planeta. Am vrut să ne uităm în oglindă şi să ne punem întrebarea: ce vom face NOI? Faţă de arătatul cu degetul spre politicieni, care se practică. Schimbarea începe la nivel personal. Lumea a dezvoltat o cultură de a dori ca altcineva să îţi rezolve problemele, când trebuie ca tu să îţi asumi răspunderea. Trebuie să înceapă acolo.

Întregul interviu se găseşte la NME. Viitorul LP are 15 piese şi include colaborări cu Winston McCall de la Parkway Drive, cu Mike Kerr de la Royal Blood şi Simon Neil de la Biffy Clyro.