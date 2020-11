Whitney Houston a fost introdusă în Rock And Roll Hall Of Fame de către Alicia Keys: "Nu mai e nimeni ca ea și nu va mai fi niciodată"

Whitney Houston a fost inclusă pe 7 noiembrie în Rock And Roll Hall Of Fame. Distincția a fost acceptată de mama și de cumnata artistei, Alicia Keys ținând un discurs emoționant în memoria regretatei dive pop, cu care a avut onoarea de a lucra la ultimul ei album, "I Look To You".

La 35 de ani de la apariția primului ei album, Whitney Houston a intrat in Rock And Roll Hall Of Fame. Distincția i-a fost acordată post-mortem, în cadrul unei ceremonii virtuale, desfășurate pe 7 noiembrie. În aceeași seară au fost introduse în Hall Of Fame și trupele Nine Inch Nails și Depeche Mode.

Alicia Keys a fost cea care a ținut discursul de dinaintea acordării distincției. Artista a vorbit la superlativ despre talentul și cariera lui Whitney, mărturisind că a crescut cu muzica ei, dorindu-și să poată cânta la fel ca ea.

"Whitney Houston a fost una singură. Nu mai e nimeni ca ea și nu va mai fi niciodată", a spus Alicia Keys în discursul ei.

Alicia a avut ocazia de a colabora cu Whitney, această experiență apropiindu-le foarte mult.

"Știm cu toții că muzica ei va rămâne cu noi pentru totdeauna"

"Eram spirite înrudite, am devenit surori imediat. Am lucrat împreună la piesa "Million Dollar Bill", o compoziție pe care am scris-o pentru albumul ei, "I Look To You". Am râs atât de mult împreună, încât am crezut că nu o să reușim să terminăm piesa. Ne spuneam una alteia Mima și prețuiesc fiecare moment pe care l-am putut petrece alături de ea, în compania sa, iubind-o. Știm cu toții ce cântăreață miraculoasă a fost Whitney - poate cea mai mare voce a timpurilor noastre. Știm cu toții că succesul ei fără precedent a ridicat femeile de culoare pe cel mai înalt piedestal al industriei muzicale. Știm cu toții că muzica ei va rămâne cu noi pentru totdeauna. Acea muzică, acea voce de neuitat, acestea sunt ultimele ei daruri pentru noi, iar acum va fi una dintre cele mai luminoase stele care strălucesc în Rock & Roll Hall of Fame. Felicitări, Mima! Ne e dor de tine."

Distincția a fost acceptată de mama artistei, Cissy Houston, și cumnata lui Whitney, Pat.

"Sunt extrem de mândră că Whitney a fost inclusă în Rock And Roll Hall Of Fame. Și-a dorit să fie cineva, nu oricine. A muncit mult pentru asta. (...) Mă bucur că a făcut ceea ce trebuia să facă. Ce pot să mai spun? Dacă vorbesc prea mult, o să încep să plâng. Și nu vreau să plâng. Așa că vă mulțumesc", a declarat Cissy Houston, mama regretatei artiste.

VIDEO: Pat și Cissy Houston vorbesc despre Whitney

Whitney Houston s-a stins din viață în februarie 2012, la vârsta de 48 de ani. Un film biografic despre viața sa va fi lansat în 2022.

Recent, un videoclip al artistei, lansat în anii '90, a depășit pragul de un miliard de vizualizări.