VIDEO: Live-uri memorabile cu Nirvana și Pink Floyd sunt acum pe YouTube, grație Rock and Roll Hall of Fame

Până la ieșirea din pandemie și revenirea la concertele și evenimentele de altă dată, Rock and Roll Hall of Fame ține publicul aproape cu live-uri inedite din arhivă. Publicul poate urmări pe YouTube prestații rare de la ceremoniile de introducere în Hall of Fame ale unor trupe ca Nirvana (membrii rămași în viață), Pink Floyd, The Cure, Rush.

Îi puteți urmări, astfel pe membrii rămași în viață ai trupei Nirvana cântând alături de St. Vincent piesa "Lithium", pe David Gilmour și pe Richard Wright de la Pink Floyd cântând "Wish You Were Here" împreună cu Billy Corgan de la Smashing Pumpkins, trupa Rush cântând "2112: Overture" alături de membrii trupei Foo Fighters, pe Peter Gabriel și Chris Martin de la Coldplay cântând "Washing of the Water" și trupa The Cure cântând "Boys Don't Cry". Toate aceste video-uri de arhivă pot fi urmărite mai jos.

Canalul de YouTube al Rock and Roll Hall of Fame este actualizat săptămânal, așa încât ne putem aștepta și la alte surprize. Până la ora actuală, au fost urcate online 200 de clipuri, printre acestea numărându-se și live-uri cu Prince, The Stooges, Neil Young și Led Zeppelin.

VIDEO: Nirvana și St. Vincent cântând "Lithium" la Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony din 2014

VIDEO: Pink Floyd și Billy Corgan de la Smashing Pumpkins cântând "Wish You Were Here" (1996)

VIDEO: The Cure cântând "Boys Don't Cry" la Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony din 2014

VIDEO: Peter Gabriel și Chris Martin (Coldplay) cântând "Washing of the Water" la Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony din 2014

VIDEO: Rush și membrii trupei Foo Fighters cântă "2112: Overture" la Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony din 2013

Ediția de anul acesta a Rock and Roll Hall of Fame a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Ceremonia ar fi trebuit să aibă loc în mai, printre artiștii ce ar fi trebuit să fie introduși în Hall of Fame numărându-se Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G și T-Rex.