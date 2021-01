Willy Wonka revine pe marile ecrane, într-un nou film produs de Warner Bros.

De la producătorul "Harry Potter" și regizorul "Paddington", noua producție va spune povestea tânărului Willy Wonka înainte de a deschide celebra fabrică de ciocolată și de a deveni împăratul dulciurilor.

Potrivit Warner Bros. pelicula se va numi "Wonka" și va ajunge în cinematografe pe 17 martie 2023. Filmul va fi regizat de Paul King și produs de David Heyman, pe baza unui scenariu scris de Simon Rich. Deși nu a fost anunțat oficial cine îl va interpreta pe excentricul Willy Wonka, surse spun că Warner Bros. îi are în vedere pe Tom Holland și Timothée Chalamet.

Holland are în prezent 24 de ani, în timp ce Chalamet tocmai a împlinit 25 de ani și vor urma mulți ani în care cei doi probabil vor concura pentru roluri, având în vedere că sunt doi dintre cei mai apreciați și talentați tineri actori de la Hollywood. Rămâne de văzut dacă zvonurile se vor adeveri, dat fiind faptul că cei doi au în față un program destul de încărcat. Chalamet va juca în comedia "Don't Look Up" și va reintra în rolul lui Elio în posibila continuare a filmului "Call Me By Your Name", în timp ce Tom Holland va îmbrăca din nou costumului lui Spider-Man.

Pelicula va fi bazată pe cartea pentru copii scrisă de Roald Dahl, "Charlie și fabrica de ciocolată". Autorul spune povestea unui băiat sărac pe nume Charlie, unul dintre cei cinci copii norocoși care au câștigat un bilet de aur pentru a vizita celebra și misterioasa fabrică de ciocolată condusă de Willy Wonka.

Romanul lui Dahl a beneficiat de o serie de adaptări cinematografice, cele mai notabile fiind filmele din 1971 și 2005. Gene Wilder l-a interpretat memorabil pe Willy Wonka în producția din '71, regizată de Mel Stuart. Povestea a continuat, apoi, cu "Charlie și fabrica de ciocolată", o nouă variantă regizată de Tim Burton. În pielea ciocolatierului a intrat Johnny Depp. Versiunea lui Burton a avut un succes comercial, încasând 475 milioane dolari la box-office-ul mondial.