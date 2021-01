Anthony Hopkins și Jodie Foster reuniți după 30 de ani de la "Tăcerea mieilor" - VIDEO

Pe 14 februarie se împlinesc 30 de ani de când conversațiile misterioase și înfricoșătoare dintre Hannibal Lecter și Clarice Starling din "Tăcerea mieilor" au captivat publicul. Acum, celebrii actori ne-au transpus din nou în lumea în care agenta FBI și criminalul în serie se "duelează" verbal, dar de data aceasta într-un mod prietenesc și cald.

"Tăcerea mieilor" a fost regizat de Jonathan Demme și bazat pe romanul cu același nume al scriitorului american Thomas Harris. La acea vreme, filmul a impresionat atât publicul larg, cât și criticii. "Tăcerea mieilor" a câștigat cinci premii Oscar, inclusiv pentru "Cel mai bun actor" (Anthony Hopkins) și "Cea mai bună actriță" (Jodie Foster). Pelicula a rămas o emblemă în cultura cinematografică și își va păstra cu siguranță acest renume. La fel a rămas și în mintea celor doi actori, care își amintesc fiecare detaliu legat de întreaga producție a filmului.

"Nu am apucat să vorbim prea mult înainte de citirea efectivă a scenariului. Doar ne-am făcut cu mâna și ne-am așezat la masă. Și în timp ce ai intrat în rolul lui Hannibal Lecter, am simțit un fior rece în cameră. Într-un fel, a fost ca și cum am fi fost prea speriați ca să mai vorbim după aceea", a spus Jodie Foster.