Robbie Williams a fost diagnosticat cu Covid-19 în vacanţă pe o insulă tropicală

Robbie Wiliams le-a dat fanilor săi o veste rea la finalul acestei săptămâni şi anume că artistul este infectat cu virusul Covid-19. Cântăreţul britanic s-a izolat într-o vilă din insulă tropicală St. Barts unde se afla în vacanţă. El se află alături de soţia sa, Ayda Field şi cei 4 copii pe acea proprietate. Avem detalii în articol.

Fostul membru Take That, în vârstă de 46 de ani se afla într-un sejur pe insulă din Caraibe. Acesta s-a prelungit, pentru că Robbie Williams trebuie să stea în izolare o perioadă acum. El se află în St. Barts alături de soţia sa Ayda Field, în vârstă de 41 de ani, dar şi alături de cei 4 copii: Teddy, Coco, Charlton şi Beau. Informaţiile provin din presa britanică, în frunte cu Sky News. Cei 6 au zburat spre această insulă la scurt timp după Crăciun. Robbie ar avea simptome clare ale bolii, conform presei şi trebuie să petreacă 2 săptămâni în carantină.

În mod paradoxal muzicianul a ales insula fix pentru că avea zero cazuri pozitive de coronavirus. Există şi o oarecare controversă, pentru că Robbie ar fi decolat din Marea Britanie fix când intraseră în vigoare interdicţii de călătorie legate de nouă tulpina a virusului descoperită în UK. Acum artistul riscă să fie pacientul zero diagnosticat cu Covid-19 pentru insulă tropicală.

Este a doua oară când Robbie este suspectat de boală, prima oară fiind în 2020, când s-a întors din Australia în Los Angeles. De remarcat şi că în ultima vreme Williams a fost destul de tăcut pe reţelele de socializare, axându-se pe recuperare. Ultima veste din tabăra artistului a fost faptul că ar pregăti o piesă nouă cu Kylie Minogue după mai bine de 2 decenii de la colaborarea "Kids". În decembrie artistul a lansat videoclipul piesei "Can't Stop Christmas", extrasă de pe un album special de Crăciun, ediţia extinsă şi revizuită pentru noua situaţie pandemică.

În mai 2020 creatorul lui "Let Me Entertain You" s-a alăturat colegilor din Take That pentru un concert online. Artistul îşi exprimase în decembrie 2020 dorinţa de a porni o nouă trupă, dar şi un club de noapte în Berlin. Ne amintim şi de reprezentaţia sa plină de energie de la UNTOLD 2019, unde a urcat pe scenă şi tatăl său.