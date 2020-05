Robbie Williams se alătură colegilor din Take That pentru un concert online

Robbie Williams se va reuni cu foștii colegi din Take That pentru un concert online în scopuri caritabile. Evenimentul va putea fi urmărit pe YouTube și Facebook.

Robbie Williams va reveni alături de Gary Barlow, Mark Owen și Howard Donald pentru un concert online din izolare. Show-ul va avea loc pe 29 mai și prin intermediul său se vor strânge fonduri pentru organizația caritabilă Nordoff Robbins și Crew Nation, care ajută la susținerea echipajelor de concerte în perioada pandemiei de coronavirus.

Take That: "E mereu o plăcere să fim împreună cu Robbie"

"Aceasta este prima oară pentru noi când facem asta! Ne reunim online cu vechiul nostru prieten pentru un unic show! E mereu o plăcere să fim împreună cu Robbie și suntem foarte entuziasmați să facem parte din acest eveniment de care se poate bucura toată lumea de acasă. Suntem, de asemenea, încântați să sprijinim Nordoff Robbins și Crew Nation prin intermediul acestui show, două organizații caritabile extrem de dragi nouă", a transmis trupa Take That.

Robbie Williams, care a părăsit trupa Take That în 1995, revenind în 2010 pentru înregistrarea albumului "Progress", s-a declarat și el încântat de acest show.

"Sunt cu adevărat nerăbdător să cânt din nou cu băieții - e mereu o plăcere", a spus Robbie.

Concertul Take That în formulă completă va avea loc vineri, 29 mai, de la 10:00, ora României, și va putea fi urmărit live pe canalul de YouTube al Compare the Meerkat și pe Facebook.

Ultima oară când Robbie Williams a cântat alături de Take That a fost la începutul anului 2017. Piesa "The Flood" s-a auzit în ultimul episod din show-ul BBC "Let it shine".

Fanii lui Robbie Williams din România l-au putut vedea pe artist în 2015, în cadrul show-ului ce a avut loc în Piața Constituției din București, și în 2019, la Cluj-Napoca, când a concertat în cadrul Untold Festival.