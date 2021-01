Robbie Williams va lansa o piesă în duet cu Kylie Minogue

După mai bine de două decenii de la piesa "Kids", Robbie și Kylie vor colabora din nou. Cei doi muzicieni au înregistrat împreună o piesă. Găsești mai multe detalii în articol.

Robbie a dezvăluit că alături de artista australiană are "planuri mari" pentru viitorul apropiat. Conform publicației Daily Star, cântărețul de 46 ani își dorește ca noul featuring să devină un single.

"Am un cântec cu domnișoara Kylie Minogue. Am planuri mari pentru această colaborare dacă și ea este de acord".

O dată de lansare nu a fost făcută publică din cauza incertitudinii create de pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, se așteaptă ca noua piesă să apară în următoarele luni.

Vestea colaborării vine după ce Robbie a dezvăluit că viitorul său album va avea un vibe disco, inspirat fiind de piesa din 2001 a lui Kylie - "Your Disco Needs You". Universul muzicii disco a fermecat-o și pe cântăreața de 52 de ani. Kylie Minogue a lansat pe 6 noiembrie 2020 albumul "Disco", cel de-al 15-lea material discografic din carieră.

Duetul în discuție nu este singurul "proiect" al lui Robbie Williams. La sfârșitul anului trecut, în cadrul unui LIVE pe Instagram, cântărețul a spus că va forma o nouă trupă, la 25 de ani de la plecarea din formația Take That. Williams a lucrat la câteva melodii alături de o serie de compozitori precum Flynn Francis și Tim Metcalfe. Chiar dacă viitorul nu implică fosta trupă a muzicianului, Robbie Williams s-a "reîntâlnit" în vara anului trecut cu ai săi colegi din Take That. Aceștia au susținut un concert online caritabil, de strângere de fonduri pentru echipele de logistică din spatele concertelor pe perioada pandemiei de coronavirus.