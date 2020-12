Înregistrată împreună cu vechii lui prieteni, producătorii Guy Chambers și Richard Flack, piesa "Can't Stop Christmas" a fost lansată în format audio în urmă cu o lună și este extrasă de pe noul dublu album de sezon al lui Robbie Williams - "The Christmas Present". Pe acest material se regăsesc colaborări cu Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum și Tyson Fury.

În ciuda firii sale ambițioase, Robbie Williams se îndoiește de faptul că va ajunge pe prima poziție în topuri cu noul său single de Crăciun, la fel cum nu crede nici că va mai avea vreun Number One, indiferent de sezon.

"Sunt un artist al albumelor în prezent, ceea ce este grozav. Dar nici măcar nu mă mai uit la clasamente acum. Și nici măcar nu aș mai lua în considerare posibilitatea de a ajunge undeva în vârful topurilor. Dar dacă s-ar întâmpla asta, ăsta ar fi un miracol de Crăciun și aș fi foarte recunoscător", a declarat Robbie.

În luna mai, Robbie Williams a susținut un concert online alături de foștii săi colegi din Take That. Evenimentul a fost unul caritabil, de strângere de fonduri pentru echipele de logistică din spatele concertelor pe perioada pandemiei de coronavirus.

Anterior acestui show, Robbie Williams a mai cântat alături de Take That la începutul anului 2017. Piesa "The Flood" s-a auzit în ultimul episod din show-ul BBC "Let it shine".

Fanii lui Robbie Williams din România l-au putut vedea pe artist în 2015, în cadrul show-ului ce a avut loc în Piața Constituției din București, și în 2019, la Cluj-Napoca, când a concertat în cadrul Untold Festival.