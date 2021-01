Dave Mustaine dezvăluie un teaser pentru noul album Megadeth

A trecut ceva vreme de când nu am mai auzit nimic despre noul album Megadeth, dar Dave Mustaine revine cu câteva detalii despre LP, inclusiv un potenţial titlu. Trupa lucrează la acest LP de mai bine de un an, procesul de înregistrare fiind afectat şi de problemele cu sănătatea ale lui Mustaine. Mai multe detalii avem în articol.

Dave Mustaine a apărut în cadrul masterclass-ului Rock 'N' Roll Fantasy Camp şi a discutat despre succesorul albumului "Dystopia" din 2016. Cu această ocazie am aflat că titlul preliminar pentru acest disc ar fi "The Sick, The Dying and the Dead". Aceasta este doar una dintre propuneri, iar Mustaine a subliniat că de obicei el schimbă titlurile de 4-5 ori până se hotărăşte la cel ideal. Puteţi asculta un teaser de pe noul album aici.

Basistul Megadeth, David Ellefson a acordat la rândul său un interviu celor de la SiriusXM în decembrie 2020, afirmând că Mustaine încă înregistra track-uri vocale şi de chitară pentru noul album.

Dirk Verbeuren se ocupase deja de tobe, iar David de chitară încă din mai şi iunie 2020. Apoi a venit rândul lui Mustaine şi Kiko Loureiro (chitaristul) să înregistreze partea de chitară, iar la final solistul avea să se ocupe de voce. Dave Mustaine venea după o luptă de 6 luni cu cancerul la gât în 2019, dar şi-a revenit complet. În octombrie 2020, Mustaine le-a spus celor de la emisiunea radio "The Five Count" că noul LP Megadeth va fi "unul dintre cele mai feroce de la <<Rust In Peace>> încoace".

Primele sesiuni de înregisrare pentru LP au avut loc în 2019 cu producătorul Chris Rakestraw, care a mai lucrat şi la "Dystopia". Piesa titulară de pe acel LP a fost premiată cu un Grammy la ceremonia din 2017 la categoria "Best Metal Performance". A fost şi prima înregistrare a lui Loureiro cu Megadeth, care s-a integrat imediat în trupă. În vara lui 2020 Dave Mustaine îşi anunţa fanii că noul album ar fi printre cele mai bune ale formaţiei, intrând lejer in top 4.

Am putut vedea ultima oară Megadeth în România pe 13 iulie 2016, atunci când thrasherii au cântat la Arenele Romane, atât piese de pe "Dystopia", cât şi clasice precum "Symphony of Destruction" sau "A Tout Le Monde". A fost un concert cu 19 piese, dar şi cu 3 bis-uri.