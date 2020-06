Noul album Megadeth e unul dintre cele mai bune ale formației, spune Dave Mustaine

Evenimentul din weekend, "Metal Tour of the Year", a oferit publicului ocazia de a afla noi detalii despre albumul Megadeth. Dave Mustaine a oferit detalii cu privire la stadiul în care se află viitorul material al trupei,

Mustaine a povestit apoi cum a decurs procesul de înregistrare.

"Așa că am ajuns în studio și am început să lucrăm și am ajuns în punctul în care toți compuneam câte o parte și avem vreo 15 astfel de părți. Apoi am ajuns la final și am realizat: <<La naiba, am uitat de cover-uri>>. Aveam câteva piese după care voiam să facem cover. <<Chiar am uitat. Ce facem? Vrei să vorbim despre asta?>><<Da, hai să vorbim>>. Așa că am ajuns să tragem 18 piese, apoi ne-am mai amintit de o piesă originală, și am ajuns la 19. Am scăpat de unul dintre cover-uri, iar în final am ajuns să avem un album de 18 piese."