Bootcampul de la X Factor 2020 a ajuns la final odată cu echipa Deliei - VIDEO

Echipa Deliei a încheiat etapa de bootcamp a emisiunii X Factor. Citește rezumatul ediției din 4 decembrie și află cine sunt cei trei concurenți care merg mai departe.

Delia antrenează concurenții (bărbați și femei) cu vârsta de peste 24 de ani. Cei 10 concurenți s-au luptat pentru a ocupa unul dintre cele trei scaune care le asigură poziția în etapa următoare. În această seară, doar părerea Deliei a fost decisivă, comentariile celorlalți jurați fiind doar consultative.

Nouă concurenți au ajuns în bootcamp după ce la audiții au primit 4 DA, în timp ce Mihai Meiroș a fost ales de Delia de pe lista de așteptare.

Citește rezumatul ediției X Factor din 4 decembrie:

Alina Dincă

Alina a spart gheața ultimei ediții de bootcamp. Concurenta nu este străină de lumea muzicii, fiind antrenor vocal la show-ul concurent, Vocea României. Alina a venit la X Factor pentru a vedea cum este cealaltă parte a scenei și i-a cucerit pe jurații în audiții și a primit 4 DA. În bootcamp, Alina a livrat un moment la fel de bun. Concurenta a interpretat piesa "Fate" și a ocupat un scaun.

"Bravo, ai început extrem de bine. Să fii un pic atentă la emoție. Forța și energia nu înseamnă totul într-un cântec", a sfătuit-o Ștefan Bănică.

Delia a apreciat interpretarea concurentei. Jurata a ținut să menționeze că nu o interesează experiența unui concurent, ci momentul de pe scenă: ce vede, aia judecă.

Kalon Rae

La fel ca la audiții, Kalon a adus energie și în bootcamp. Concurentul este născut în Napoli și crescut în Londra, iar de un an de zile cântă în România. Pe lângă meseria de cântăreț, Kalon este și compozitor și director artistic, iar CV-ul său include postul de backing vocal pentru George Michael, The Who sau Coldplay, dar și participarea la The Voice U.K. 2018.

Pentru momentul din boocamp, Kalon Rae a interpretat piesa "Ain’t nobody" de la Chaka Khan. Loredana și Delia s-au ridicat de pe scaune și au dansat, iar Ștefan și Florin s-au bucurat de spectacolul muzical. Kalon a ocupat un scaun.

"Ești concurentul ideal pentru X Factor. Ai tot pachetul. Cânți de înțepenește lumea", a spus Delia.

Mihai Meiroș

Delia i-a mai dat o șansă lui Mihai, concurentul care în audiții a fost copleșit de emoții. În bootcamp, concurentul a fost mai încrezător în vocea sa. Mihai a interpretat o variantă specială a piesei lui Nicu Alifantis, "Ce bine că ești". Jurații nu au fost încântați de alegerea muzicală:

"Aș fi preferat varianta originală ca orchestrație. Partea de început care avea legătură cu piesa nu te-a avantajat foarte tare", a comentat Ștefan Bănică.

Parcursul lui Mihai la X Factor s-a încheiat în etapa bootcamp. Concurentul a părăsit competiția.

Lakeetra Knowles

Concurenta are 46 de ani, este de origine americană, dar de 13 ani locuiește în Milano. Acolo lucrează ca educatoare, predând muzică și limba engleză. În cadrul audițiilor de la X Factor, Lakeetra a interpretat "It's A Man's World" și a impresionat cu vocea puternică.

În bootcamp, Lakeetra a ales că cânte piesa "Natural Woman" (Aretha Franklin), iar din primele secunde jurații au fost cuceriți de timbrul special al concurentei. Ca atare, Delia i-a oferit un loc pe scaun.

"Lakeetra, ești o profesionistă. Îmi place vocea ta pentru că are <<puterea neagră>>, are acel suflet, acea vibrație, acea emoție. Și m-ai făcut să cred într-adevăr că ești o <<natural woman>>. Și ești și o cântăreață autentică. Mai vreau să te văd în acest show", a spus Loredana.

Naomi Hedman

Naomi a fost apariția serii, din punct de vedere fizic. Concurenta i-a lăsat fără cuvinte pe jurați de îndată ce a pășit pe scenă. Exact ca la audiții. Din punct de vedere muzical, concurenta de 27 de ani nu a impresionat, iar Delia a decis să nu îi ofere un scaun.

În bootcamp, Naomi a interpretat piesa "Lose control". Interpretarea muzicală a fost completată de o ținută senzuală, ce i-a pus în evidentă formele, dar și de mișcări de dans.

"E atât de mișto, de frumoasă, încât nu mai poți să te concentrezi la cântat", a concluzionat Ștefan Bănică.

Mehmet Dural

Mehmet are 33 de ani, este din Turcia și de profesie este muzician. La audiții, concurentul a interpretat o piesă în limba turcă și i-a cucerit pe jurați. În bootcamp, Mehmet a ales să aducă pe scenă un moment total diferit de audiții și a interpretat piesa "Losing My Religion", a celor de la R.E.M.

Jurații nu au fost impresionați de momentul lui Mehmed, fiind de părere că a fost mai bun în audiții. De aceeași părere a fost și Delia, care nu i-a oferit un loc pe scaun.

"Mehmet, aș fi preferat să te văd cântând o turcească", a declarat Loredana.

Iulian Canaf

Canaf este născut pentru lumea spectacolului. Cântă blues de când se știe și a mărturisit că nu se pricepe să facă altceva. Momentul său din bootcamp s-a ridicat la nivelul celui din audiții, dacă nu chiar să-l fi depășit. Concurentul de 47 de ani a interpretat piesa "Ain’t nobody’s business what we do" și a făcut-o într-o manieră proprie, la muzicuță.

"Am regretat 10 ani de zile că nu am avut curaj atunci (n.r. Vocea României 2011) să ajungi tu în finală. Vreau să mă ierți pentru asta. Ești un artist total. Tu ai muri dacă nu ai cânta", a declarat emoționată Loredana.

Iulian Canaf a primit un scaun și rămâne în concurs, înlocuind-o pe Lakeetra Knowles.

Otilia Gogu

Otilia a venit la audiții împreună cu fiica sa, dar jurații au fost de părere că doar Otilia ar trebui să meargă mai departe. Astfel, concurenta a ajuns în bootcamp în formulă solo. În această etapă a emisiunii, Otilia a interpretat piesa regretatei Laura Stoica, "În singurătate".

"Vreau să te felicit că ai ales acest cântec, un cântec românesc pe care l-ai cântat într-o manieră personală", a spus Loredana.

Jurații au apreciat-o pe Otilia pentru că a avut curajul de a urca pe scenă și de a își trăi visul. Concurenta a fost apreciată că nu ține cont de bariere și prejudecăți sociale. Cu toate acestea, drumul Otiliei în competiție s-a oprit aici.

Austin Hirth

Austin este originar din Florida, dar a venit în România la o vârstă fragedă. S-a mutat recent în Cluj-Napoca, unde cântă pe stradă. Nu o face doar pentru bani, ci și pentru conexiunile pe care le formează cu toți oamenii care îi ascultă muzica. În audiții, Austin a interpretat piesa "Budapest" și i-a cucerit pe jurați, primind atunci 4 DA.

La bootcamp, concurentul a interpretat piesa "Goo Goo Dolls", în aceeași manieră calmă și acompaniat de chitară.

"Austin, interpretarea tare este sigură și curată", a comentat Ștefan, fiind de părere că tânărul nu a riscat nimic.

Florin și Delia i-au sugerat lui Austin să se apuce de compus, să lanseze un album și să își pună în valoare vocea cu piese proprii. Concurentul nu a mers mai departe.

Sonia Mosca

Sonia a fost concurentul mult așteptat al serii. Capacitățile vocale ale tinerei sunt prea bine cunoscute atât de jurați, cât și de concurenți. Originară din Napoli, Sonia are în spate experiența unor show-uri de talente, dar și o moștenire de familie. Tatăl său este baterist și mama cântăreață. Sonia a mărturisit că părinții săi au așteptări mari de la ea și de câte ori urcă pe scenă își dorește să facă o figură frumoasă.

La audiții, Sonia i-a lăsat fără cuvinte pe jurați. Era de așteptat să se întâmple la fel și în bootcamp. Concurenta a ales să interpreteze în această etapă a show-ului piesa "Run to you" (Whitney Houston). Vocea sa puternică a ridicat sala în picioare și i-a bucurat încă o dată pe jurații.

"Ai cântat așa cum se aștepta toată lumea. Poate chiar mai bine decât se aștepta toată lumea. Eu cred că tu, cu vocea asta, și cu performanța asta muzicală care tocmai s-a întâmplat și care este școală pentru oricine care cântă, inclusiv pentru mine, ești la un nivel (n.r. ridicat, gest făcut cu mâna de Florin) și la nivelul ăla o să rămâi pentru totdeauna pentru că n-are cum să-ți ia nimeni chestia aia", a spus Florin.

Delia i-a spus Soniei că este un artist fenomen, care a cucerit-o de la prima notă muzicală. Jurata i-a oferit un scaun, iar Sonia a ocupat locul lui Iulian Canaf.