X Factor România 2020: Concurenta care i-a "spart creierii-n două" lui Florin Ristei - VIDEO

Cea de-a cincea ediție a audițiilor de la X Factor ne-a făcut cunoștință cu Sonia Mosca, vocea care i-a cucerit pe jurați. Află-i povestea.

Sonia a încheiat cea de-a cincea ediție X Factor în cel mai frumos mod. Concurenta este originară din Napoli și a venit în România să câștige marele trofeu al emisiunii. Și având în vedere momentul creat în seara de 9 octombrie, putem spune că are șanse uriașe de izbândă. Pasiunea Soniei pentru muzică a luat naștere din copilărie, tatăl său fiind basist, iar mama cântăreață.

Sonia are în spate experiența unor show-uri de talente, dezvăluind că a obținut primul loc în cadrul emisiunii "All Together Now". Pe scena de la X Factor, tânăra a interpretat "And I Am Telling You I'm Not Going" și a ridicat jurații în picioare.

"Mama mea, mi-a spart creierii-n două. Am un grup de patru italieni, care cântă senzațional, cu ei vreau să câștig X Factor, dar aș fi cel mai ipocrit dacă n-aș zice că mi-ar face o deosebită plăcere ca tu să fii X Factor 2020", a spus Florin Ristei.

Interpretarea Soniei a lăsat-o pe Delia fără cuvinte. Cu toate acestea, jurata și, respectiv, antrenoarea Soniei a menționat:

"Cred, în momentul ăsta, că e o mare posibilitate să câștigi X Factor".

Ștefan, Florin, Delia și Loredana au strigat în cor DA!, astfel că Sonia merge direct în bootcamp. Nu înainte de a mai primi o serie de laude din partea celor patru antrenori.

"Ai cântat ca un Ferrari. Cu acea forță", a glumit Loredana. "Tu ai venit și ai închis această seară într-un mod fabulos. Ești o mare, mare voce. Și ești și creață", a adăugat Ștefan.

Delia a recunoscut ca a visat o voce ca a Soniei să vină în echipa sa și să o conducă la câștigarea trofeului.

Florin, Delia, Loredana și Ștefan au fost atât de încântați de Sonia încât i-au mai cerut să cânte o melodie. "Disco Inferno" a încheiat apoteotic seara și rămâne de văzut dacă am aflat, într-adevăr, pe 9 octombrie, că Sonia Mosca este câștigătoarea X Factor România 2020.