Evanescence se ia de piept cu industria muzicală prin noua piesă "Yeah Right". Cu ocazia lansării acestui nou single, trupa a anunţat în sfârşit când va lansa albumul viitor, care se afla în standby de ceva vreme. Puteţi asculta noul single în articol şi afla când vine "The Bitter Truth".

Evanescence a lansat deja câteva single-uri de pe noul său album, "The Bitter Truth". Am început anul ascultând un cover după Fleetwood Mac, piesa "The Chain", urmat de primul single de pe LP, "Wasted On You". A urmat "Cruel Summer", cover după Bananarama, apoi "The Game Is Over", cu un sound ceva mai heavy. În august a sosit o mega colaborare cu Lindsey Stirling şi Sharon den Adel, "Use My Voice", cu un mesaj legat de alegerile din SUA. Acum putem asculta "Yeah Right", pe care Amy Lee and co cântă despre pretenţiile caselor de discuri şi momentul când artiştii îşi vând sufletul.

Piesa începe cu un beat electro jucăuş, pentru a se metamorfoza în rock alternativ şi vocalize lungi, plus un solo cadou la final. Amy Lee s-a luptat mereu cu imaginea falsă a artistului, cea impusă de casele de discuri, aşa cum am văzut în videoclipul "Everybody's Fool". De această dată artista şi colegii de trupă fac aluzie la experienţa Evanescence ca o piesă în maşinăria numită industrie muzicală. E clasica problemă a compensaţiei financiare insuficiente pentru toate sacrificiile artistului şi a promisiunilor în van de la manageri şi şefi de case de discuri.

Odată cu sosirea acestui single trupa americană a anunţat şi când va sosi noul album, "The Bitter Truth". Acesta va fi disponibil începând cu 26 martie 2021. Evanescence şi-a suspendat toate turneele din 2020 din cauza pandemiei, dar a ţinut câteva concerte de acasă, cu artiştii împrăştiaţi prin SUA contribuind secţiunile lor via Zoom. De altfel pe 5 decembrie are loc un alt concert transmis prin livestream, Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio, care va fi disponibil online de la ora 23:00 (ora României) şi până pe 8 decembrie.

Evanescence a concertat în România la mijlocul lunii septembrie în 2019, sosind pentru a cincea oară în ţara noastră. Amy Lee şi colegii săi au strălucit şi au făcut publicul să îşi ridice telefoanele cu bliţul aprins în aer la balade.