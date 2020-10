Cine este Kalon Rae, "omul care o să aducă culoare" la X Factor 2020

Kalon Rae a fost o adevărată apariție în cea de-a șaptea rundă de audiții de la X Factor 2020. Concurentul i-a impresionat pe jurați cu talentul muzical și cu stilul aparte.

Kalon Rae a declarat că vrea să cucerească lumea și să arate autenticitatea personalității sale. Concurentul este născut în Napoli și crescut în Londra, iar de un an de zile cântă în România. Pe lângă meseria de cântăreț, Kalon este și compozitor și director artistic, iar CV-ul său include postul de backing vocal pentru George Michael, The Who sau Coldplay, dar și participarea la The Voice U.K. 2018.

Kalon i-a impresionat pe jurați din momentul în care a pășit pe scenă, ținuta colorată și extravagantă pregătindu-i pentru interpretarea remarcabilă ce avea să urmeze. Tânărul a cântat piesa lui Steve Wonder, "Lately" și merge direct în bootcamp cu 4 DA!

"Cred că X Factor de anul ăsta are nevoie de puțină culoare și tu cred că ești omul care o să aducă culoare concursului, așa că ai un DA de la mine", a spus Florin Ristei.

Loredana a ales să-i vorbească lui Kalon în italiană pentru a-și perfecționa cunoștințele:

"Cred că ești un artist incredibil. Îmi place stilul tău pentru că este original, ai curajul de a fi tu însuți și ăsta e un lucru foarte important. Asta te face să fii sincer și autentic. Ce vreau să-ți spun în seara asta, dragul meu, este un mare DA!"

Kalon Rae merge în echipa Deliei, jurata sugerându-i ca data viitoare să se miște mai mult. O variantă bună, în opinia Deliei, ar fi stilul "vogue", promovat de Madonna odată cu lansarea piesei cu aceeași denumire din 1990. Kalon chiar a creat un astfel de moment după audiție, aducând un zâmbet pe buzele privitorilor.

VIDEO: Kalon Rae în audițiile de la X Factor 2020