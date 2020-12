Nightwish se numără printre trupele care au lansat albume noi în 2020, în cazul său "Human :II: Nature". Din cauza pandemiei formaţia nu a putut pleca într-un turneu clasic, dar se pregăteşte acum de un prim eveniment aparte. E vorba despre un concert în realitate virtuală, care are loc în martie 2021. Avem detalii în articol.

Nightwish va da startul unei experienţe inedite în primăvara lui 2021. Evenimentul "An Evening With Nightwish In a Virtual World" implică o reprezentaţie la The Islanders Arms, o tavernă creată în realitate virtuală. Show-ul se desfăşoară pe parcursul a 2 seri, 12 şi 13 martie 2021. În fiecare dintre aceste două reprezentaţii avem parte de 90 de minute de piese de pe cel mai nou album al trupei, "Human :II: Nature", care se aude live pentru prima dată. În plus vom asculta şi hituri ale trupei, iar în fiecare seară setlist-ul va fi diferit.

Având în vedere debutul din aprilie 2020 al acestui LP, el nu a avut când să fie interpretat live şi adus în faţa publicului în acest an pandemic. Nightwish a fost nevoită să îşi amâne turneul global din acest an până în 2021. Revenind la experienţa de la Islander Inn, atât trupa, cât şi publicul vor fi imersaţi într-o experienţă imaginară 3D. De producţie se va ocupa Zoan, care a pus în mişcare şi platforma Burst Live, unde a concertat trupa rap finlandeză JVG pe 1 mai, tot în VR.

Peste 1 milion de privitori au luat parte la experienţă atunci. Concertele virtuale nu sunt deloc ceva nou şi ne amintim că Marshmello a ţinut un eveniment muzical live în jocul Fortnite, ca şi Travis Scott. Korn a avut un concert în jocul MMORPG AdventureQuest 3D. Reprezentaţia Nightwish se va putea urmări pe www.burst.fi şi înregistrările se vor putea urmări timp de 48 de ore după show. Biletele pornesc de la 25 de euro pentru cele 2 seri, iar bundle-urile cu tricou dedicat noului LP sunt 45 de euro.

"Human :II: Nature" este un album dublu experimental, care include 9 piese pe CD-ul principal şi o lungă piesă împărţită în 8 capitole pe al doilea CD. Acea piesă lungă include sunete din natură şi este mai degrabă instrumentală.

Trupa cu Floor Jansen la voce va pleca într-un turneu real, dacă totul merge bine pe 1 mai 2021. Primele show-uri sunt în Marea Britanie, Franţa şi Belgia. Cu puţin noroc îi vedem şi la noi, mai ales că pe 31 mai ajung la Budapesta.

Biletele pentru concertul VR sunt aici.