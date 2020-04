Nightwish a lansat un album concept pe 10 aprilie, sub numele de "Human. :II: Nature". Acest dublu disc are menirea de a ne aduce mai aproape de comuniunea cu natura, dar şi de a reflecta asupra naturii umane. Toate piesele de pe LP se pot asculta sub formă de lyric video-uri pe YouTube. Le găsiţi în articol.

Au trecut 5 ani de la ultimul album Nightwish, "Endless Forms Most Beautiful", care a debutat în 2015. Acel material discografic a fost promovat printr-o serie de concerte care au adus trupa inclusiv în România. Acum grupul revine cu un disc concept, împărţit în două segmente: cel uman şi cel dedicat naturii. "Human. :II: Nature" a fost înregistrat în perioada august-octombrie 2019 în multiple zone de pe glob. O parte a fost înregistrată în Rosko, dar şi în Petrax Studios şi castelul Troykington sau la Finnvox Studios. De înregistrare s-au ocupat Tero Kinnunen, Mikko Karmila şi Troy Donockley, iar de mixaj a fost responsabil Mikko Karmila de la Finnvox. Clăparul Nightwish şi principalul compozitor Tuomas Holopainen a contribuit de asemenea la mixaj, alături de Tero Kinnunen. Holopainen a oferit următoarele detalii despre rezultatul acestei munci de creaţie: Ideea originală era să nu realizăm un album dublu. Am crezut că putem să punem tot materialul pe un singur album, dar de vreme ce pe un CD încap doar 78 de minute de muzică, iar albumul ar fi fost de 843 de minute, a trebuit să îl împărţim în două discuri. Asta a fost o decizie genială, pentru că acum are mai mult sens să te gândeşti la dinamica albumului astfel. Este "Human. :II: Nature", iar primele 9 piese sunt despre oamenii care spun poveşti despre umanitate, natura umană şi alţi oameni, cu o voce umană. Apoi, după asta întorci discul şi intri în natură timp de o jumătate de oră, cu escapism instrumental. Aceasta este partea "nature" a albumului. Tuomas a evitat să numească acest LP un "album concept" ci mă degrabă un album cu o temă aparte. Ultima piesă în special ar fi o scrisoare de dragoste trimisă de Nightwish Planetei Pământ. Acesta este al doilea album de studio alături de solista olandeză Floor Jansen, care s-a alăturat formaţiei din 2012. Al doilea CD al acestui material nou este practic o mare operă orchestrală, spartă în 8 secţiuni/piese. Nu auzim voce, ci o combinaţie de instrumente muzicale şi sunete din natură. Poate cea mai interesantă piesă este "Hurrian Hymn to Nikkal", care foloseşte un fragment din cea mai veche compoziţie muzicală descoperită pe Terra. Ea datează din anul 1500 înainte de Hristos şi a fost inscripţionată pe o tăbliţă în limbaj cuneiform. Nightwish a anunţat în luna martie că a intrat într-un parteneriat cu o fundaţie caritabilă numită World Land Trust, care se ocupă cu protejarea naturii, plantelor şi animalelor. Acest parteneriat a fost prezentat în clipul recent lansat pentru piesa "Ad Astra". Vă invităm să ascultaţi întregul disc în cadrul acestui articol.