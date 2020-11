Oricine a aruncat o privire prin supermarket în aceste zile, a observat cu siguranţă că au apărut reni, brazi de Crăciun şi Moş Crăciuni, cel puţin sub formă de dulciuri. Spiritul Crăciunului se manifestă şi în rândul muzicienilor, iar solista Nightwish Floor Jansen a realizat un cover metal pentru una dintre cele mai iernatice piese: "Let It Go", din animaţia Disney "Frozen". Ce a ieşit puteţi vedea şi asculta în articol.

Astfel de proiecte muzicale atipice au mai apărut în ultima vreme, precum coverul Offspring după "Christmas (Baby Please Come Home)". Revenind totuşi la noul cover, Floor Jansen, solista Nightwish a ales o abordare metal pentru "Let It Go", piesa hit din animaţia Disney din 2013, "Frozen". Popularitatea acelei melodii nu a ştirbit chiar şi după atât de mult timp şi este unul dintre cele mai abordate cântece la karaoke. A sărit de 3 miliarde de ascultări doar pe YouTube, în variantele urcate de Disney.

Originalul este cântat de către Idina Menzel, actriţa care i-a dat voce personajului Elsa din "Frozen". Ei bine Floor a decis să aleagă acest cover pentru a îşi impresiona fiica de 3 ani, Freja. Iată ce a declarat artista:

Freja a tot ascultat şi cântat "Let It Go" din filmul Disney "Frozen" de luni bune. Pentru a mă distra şi pentru că îmi e dor să cânt pentru voi, fanii, am decis să înregistrez un cover după "Let It Go" din "Frozen". Piesa a fost înţepenită în capul meu timp de luni întregi, iar acum e rândul vostru să treceţi prin asta.

De instrumentaţie s-a ocupat Oscar Flaring, de la trupa The Fouxes, care a adăugat un extra vibe de rock şi chiar metal pe înregistrare. Piesa originală "Let It Go" a fost compusă de către duo-ul soţ-soţie Kristen Anderson-Lopez şi Robert Lopez. Track-ul a ajuns pe locul 5 în Billboard Hot 100 şi a câştigat şi un premiu Grammy şi un Oscar în 2014 şi 2015.

Floor Jansen a devenit solista Nightwish pe 1 octombrie 2012, acela fiind momentul când şi-a făcut debutul pe scena Showbox Sodo în Seattle. Acest lucru se întâmpla după plecarea bruscă a lui Anette Olzon, solistă timp de 5 ani a grupului. Jansen a devenit oficial membră a trupei în 2013 şi a apărut pentru prima oară pe un album Nightwish în 2015, "Endless Forms Most Beautiful". Cel mai nou LP al trupei este cel din aprilie 2020, "Human :II" Nature", lansat prin Nuclear Blast. Este un LP dublu, cu un prim disc cu 9 track-uri şi apoi un singur cântec lung împărţit în 8 capitole pe al doilea CD.