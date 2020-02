"Noise" este un videoclip încărcat de simbolism, etalând personaje dominate de superficialitate specifice epocii moderne. Vanitatea ar fi principalul păcat atacat în acest material video. Oglinzile şi camerele selfie sunt puse la treabă pentru a stimula atât vanitatea celor nesiguri de ei, cât şi şarlatanii care vând "poţiuni" false. Toate aceste iluzii sunt "injectate" printr-un soi de cască de realitate VR de la nou născut până la fiinţa ajunsă la bătrâneţe.

Piesa este plină de energie şi pune în valoare atât vocea solistei Floor Jansen, cât şi o chitară şi un pian specifice Nightwish. Sunt momente în care acorduri ale orchestraţiei amintesc puţin de tema principală din "Game of Thrones". Acest single ne oferă un aperitiv din peisajul sonic al lui "Human. :II: Nature", al nouălea album al formaţiei finlandeze. Va sosi pe 10 aprilie prin Nuclear Blast şi s-a lăsat aşteptat ceva timp după LP-ul din 2015, "Endless Forms Most Beautiful". Nightwish se va revanşa totuşi prin lansarea unui dublu album, care include 9 piese pe primul CD şi un track lung împărţit în 8 capitole pe al doilea CD. Iată tracklist-ul noului album:

Discul 1:

01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How's The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness

Discul 2:

01. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista

02. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue

03. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green

04. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors

05. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae

06. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow

07. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

08. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra

Noul album este al doilea alături de solista Floor Jansen, care face parte din grup din 2012. Ultimul release al trupei a fost o colecţie, "Decades: Live In Buenos Aires", lansată pe 6 decembrie 2019. A fost o selecţie de piese cântate live pe Estadio Malvinas în Buenos Aires ca parte a turneului "Decades". Trupa a ajuns şi la noi în cadrul acelui turneu încântându-ne în vara lui 2018 cu un concert în parcarea Romexpo.