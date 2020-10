Lana Del Rey se izolează de prezent și lansează "Let Me Love You Like a Woman" - AUDIO

Lana Del Rey se refugiază în poezie și trăiește iubirea așa cum o făceau exponenții romantismului. "Let Me Love You Like a Woman" este încă o mostră a unor trăiri amoroase intense, netulburate de grijile pămânești.

"Let Me Love You Like a Woman" este un nou poem prin care Lana Del Rey ne ajută se evadăm dintr-un prezent inconfortabil. Ni se deschid ochii către o lume interioară ghidată de oniric și estetic, un întreg univers construit din contemplare. Iubirea este idealizată, nimic altceva nemaicontând.

Lana Del Rey a lansat, așadar, un nou deliciu pentru romanticii incurabili, "Let Me Love You Like a Woman" purtând și aroma senzualității cu care artista ne-a obișnuit. Acesta este primul single extras de pe viitorul album, "Chemtrails Over the Country Club", cel de-al șaptelea material de studio al Lanei.

AUDIO: Lana Del Rey - "Let Me Love You Like a Woman"

Programat inițial pentru lansare pe 5 septembrie, discul "Chemtrails Over the Country Club" ar putea ajunge în final pe piață în luna decembrie a acestui an, sau în ianuarie 2021. Cert este că Lana este încântată de acest material de studio, declarând că îl adoră și că este nerăbdătoare ca fanii să îl asculte.

Dintr-un teaser publicat în luna septembrie aflam că Lana Del Rey a filmat deja un videoclip, însă nu pentru piesa "Let Me Love You Like a Woman", ci pentru single-ul ce-i denumește noul album.

Planurile Lanei de a lansa un nou LP au fost dezvăluite într-o postare controversată a sa de pe Instagram, în care își exprimă frustrarea de a fi categorisită de colege de breaslă drept artista care glorifică abuzurile. În mesaj, Lana Del Rey le menționează pe Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj și Beyonce.

Ulterior, Lana a clarificat ceea ce a vrut să spună de fapt publicând o serie de mesaje pe Twitter.