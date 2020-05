Lana Del Rey lansează un nou album în toamnă și se declară sătulă să fie acuzată de "glorificarea abuzurilor"

Lana Del Rey a folosit perioada de carantină pentru a compune muzică nouă, anunțând într-o postare pe Instagram că un nou material de studio va fi lansat toamna aceasta, la mai puțin de un an de la apariția discului anterior, "Norman F*cking Rockwell".

Lana a dezvăluit intenția de a lansa acest nou disc în cadrul unui mesaj lung, în care își varsă năduful cu privire la criticile ce i-au fost aduse de anumite "compozitoare și cântărețe de alternative", ce i-au reproșat că ar încuraja abuzurile în muzica sa.

În mesajul ei, Lana mărturisește că i se pare "jalnic" felul în care subiectele abordate de ea în versurile pieselor sale sunt considerate nepotrivite, deși se presupune că femeile au acum o altă libertate de exprimare. Artista nu se consideră a fi feministă, însă e de părere că ar trebui să existe un loc și pentru femeile care au trăit experiențe similare ei, care au spus "Nu" într-o relație, dar bărbații au auzit "Da", sau care au fost reduse la tăcere pentru că nu au avut forța suficientă de a se face auzite.

În încheierea unei lungi pledoarii, în care Lana își exprimă frustrarea și față de recenziile proaste pe care le-a primit în ultimii 10 ani, artista anunță că va lansa un nou album pe 5 septembrie și că pregătește și două cărți de poezie.

"Oricum, nimic din ceea ce am spus nu are nicio legătură cu nimic deosebit, dar voi detalia mai multe despre emoțiile mele în următoarele două cărți de poezie (în special în cea de-a doua) cu Simon and Schuster. (...) Și sunt sigură că vor fi câteva idei despre lucrurile la care am cugetat pe noul meu album, care apare pe 5 septembrie."