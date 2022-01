FINNEAS - The Kids Are All Dying

"No Time To Die" este, literalmente, cel mai așteptat film din seria James Bond. După o amânare de 18 luni, provocată de pandemia de COVID-19, Daniel Craig își ia, în cele din urmă, rămas bun de la rolul care i-a devenit a doua identitate în ultimii 16 ani. Avanpremiera peliculei are loc pe 28 septembrie, la Royal Albert Hall, urmând ca pe 30 septembrie să ruleze în toate cinematografele din Marea Britanie. În România, filmul are avanpremiera programată pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie.

Până la această lansare oficială, extragem câteva idei despre scenariul peliculei chiar din piesa compusă de Finneas și Billie Eilish, intitulată și ea "No Time To Die". Melodia a apărut în urmă cu mai bine de un an și jumătate, însă anumite aspecte nu au fost evidențiate atunci, din dorința de a menține "sub lacăt" deznodământul final al agentului 007.

Potrivit unui interviu publicat de BBC chiar în ziua avanpremierei, versurile scrise de Billie și Finneas fac referire la o trădare cu două tăișuri, ce are trimitere directă către relația dintre James Bond și Madeleine Swann.

"Cred că e o presupunere corectă (că versurile au legătură cu James Bond și Madeleine Swann), dar nu știu dacă avem de fapt voie să dezvăluim ceva!", a declarat Finneas, Billie completând: "Nu avem voie să spunem nimic - dar în trailer se întâmplă ceva, iar asta e evident. Cineva e trădat și altcineva trădează..."

VIDEOCLIP: "No Time To Die"

În versurile piesei, Billie cântă "Was it obvious to everybody else?" (traducere: "A fost evident pentru toată lumea?"). Speculând pe marginea ideii că astfel de declarații se fac la finalul unei relații, când totul devine mult mai clar, Billie și Finneas au fost întrebați dacă asta încearcă piesa să sugereze: că James Bond și Madeleine Swann se despart.

"E așa cum spune toată lumea: iubirea e oarbă. Devii orb. Cu adevărat. Orice alarmă dispare, toate simțurile tale dispar", a declarat Billie, fără a confirma sau a infirma ceea ce reporterul BBC depistase.

Puse cap la cap, toate aceste indicii trasează o poveste încâlcită, cu posibile răsturnări de situație, toate acestea intrând în linie cu tipicul suspans al unui film James Bond. Mai jos puteți urmări trailer-ul final și puteți trage propriile concluzii.

TRAILER: "No Time To Die"

Pelicula "No Time To Die" este produsă de Michael G. Wilson și Barbara Broccoli după un scenariu scris de Neal Purvis, Robert Wade, Cary Joji Fukunaga și Phoebe Waller-Bridge. Rami Malek joacă rolul antagonistului, fiind ultimul personaj negativ care-l pune în dificultate pe Daniel Craig.