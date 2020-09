Finneas O'Connell, fratele lui Billie Eilish, a lansat un nou single intitulat "What They'll Say About Us". Melodia beneficiază de un videoclip disponibil în articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

Lansarea noului single vine după ce luna trecută FINNEAS le-a prezentat fanilor ediția deluxe a albumului său de debut, "Blood Harmony". La fel ca majoritatea pieselor sale, și "What They'll Say About Us" este compusă de FINNEAS. Melodia este însoțită de un videoclip regizat de Sam Bennett, alături de care FINNEAS a mai colaborat și în trecut și este realizat prin tehnica "one-take". Muzicianul a dezvăluit faptul că această piesă este dedicată tuturor celor care se simt copleșiți de acest an. Fie că este vorba de coronavirus sau de problema rasismului din America, muzicianul speră ca noua sa piesă să mai ungă sufletele oamenilor. În afara melodiilor sale solo, O'Connell a lucrat la mai multe piese lansate de-a lungul anului 2020. Printre acestea se numără piese interpretate de Halsey, Bruno Mars, Tove Lo și Celeste. Muzicianul a continuat să lucreze și cu sora sa, Billie Eilish. Cei doi au lansat "No Time To Die" în februarie, care servește ca piesă tematică pentru viitorul film cu același nume din seria James Bond.