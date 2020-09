Mariah Carey a lucrat la un album de rock alternativ în anii '90 - AUDIO

Mariah Carey a povestit în cartea sa biografică despre un episod creativ neîmpărtășit publicului până acum. A existat o perioadă în care artista s-a refugiat în rock alternativ pentru a depăși momente mai dificile din viața sa.

Artista a povestit în cartea ei biografică, "The Meaning of Mariah Carey", că a compus și produs muzică pentru o trupă din underground, Chick.

Vocea principală care poate fi ascultată în video-ul publicat de Mariah este a prietenei artistei, Clarissa. În background se aude și vocea inconfundabilă a Mariahei, fragmentul audio fiind extras dintr-o piesă intitulată "Demented".

Fun fact: I did an alternative album while I was making Daydream 👀 Just for laughs, but it got me through some dark days. Here's a little of what I wrote about it in #TheMeaningOfMariahCarey 🤟 S/O to my friend Clarissa who performs the lead w/ me as a hidden layer #Chick #TMOMC pic.twitter.com/Re23t5whcd