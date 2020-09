Mariah Carey, într-un interviu despre biografia sa: "Am fost tratată ca un bancomat cu perucă"

Mariah Carey aruncă săgeți către oameni din industria muzicală într-o carte biografică, ce va fi lansată toamna aceasta. Artista a povestit într-o discuție cu Oprah Winfrey de ce a hotărât să dezvăluie amănunte ”nefiltrate” despre viața sa, ca femeie de culoare și artist de succes într-o industrie avidă după profit.

"The Meaning of Mariah Carey" este cartea de memorii în care artista dezvăluie experiențe nedisecate public până acum, ce vor deschide subiecte conflictuale și vor pune într-o lumină nu tocmai bună pe anumiți oameni din industria muzicală. Într-un interviu acordat popularei Oprah Winfrey, Mariah este întrebată dacă motivul pentru care nu a vorbit mai devreme despre aceste lucruri are vreo legătură cu stigmatizarea.

"Nu am povestit despre lucrurile astea (mai devreme) nu pentru că eram îngrijorată în privința a ceea ce ar putea gândi oamenii despre mine. Nu am vorbit mai devreme pentru că nu mi-aș fi dorit să spun nici măcar un cuvânt despre nicio persoană din viața mea - și am încercat să fiu foarte corectă - dar ei au fost cei care m-au atacat primii, cronologic vorbind", a explicat artista.

"Nu aș fi povestit lucrurile astea (descrise în biografia sa), dacă nu aș fi fost tratată așa cum am fost"

După mai bine de 30 de ani în industria muzicală și hituri de un succes răsunător, ce au plasat-o în Top 100 Cei mai bine vânduți artiști ai tuturor timpurilor, Mariah a mărturisit că "a fost târâtă de anumiți oameni și tratată ca un bancomat cu perucă".

"Când sunt oameni conectați de tine, în calitate de persoană care are un anumit nivel de succes, devii o țintă, ești vulnerabilă, dar nu aș fi povestit lucrurile astea (descrise în biografia sa), dacă nu aș fi fost tratată așa cum am fost, dacă nu aș fi fost târâtă de anumiți oameni și tratată ca un bancomat cu perucă. Lucrurile se rezumă la: <<Lasă-mă să scot niște bani și lasă-mă să scot niște bani, indiferent ce s-ar întâmpla>>.

Cartea de memorii "The Meaning of Mariah Carey" va fi lansată pe 29 septembrie 2020. În acest volum, scris de Mariah împreună cu Michaela Angela Davis, artista prezintă povestea sa de viață nefiltrată, atingând subiecte precum probleme rasiale, identitate de sine, copilărie, traume familiale și povești nevăzute din culisele succesului.