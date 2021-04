Videoclipul "Where I Belong" începe cu un intro preluat chiar din "I Know What You Want", frumos legat cu benzi desenate de momentul actual. "18 ani mai târziu" şi începe nouă poveste, în are Busta Rhymes pozează în gangsterul retras şi bonvivant, care îşi retrăieşte perioada de aur şi acum se axează pe viaţă de familie şi răsfăţul acordat alesei sale. Mariah Carey apare în mare formă pentru a îşi leagă vocea specială de flow-ul special al lui Busta. Clipul devine ciudat atunci când se intersectează culturile.

Vedem femei îmbrăcate în burka care îl conduc pe Busta într-o capcană a unor samurai în armuri medievale de război. Se lasă cu dueluri cu katana, iar restul e istorie. Videoclipul a strâns în doar 3 zile aproape 5 milioane de vizualizări. Povestea pe care o vedem în clip ar fi continuarea unui scurt metraj al lui Trippie Redd, "I Got You". Michael Jai White îl joacă pe companionul lui Busta în noul clip.

Busta Rhymes a lansat în 2020 al zecelea album de studio, "Extinction Level Event 2: The Wrath of God", cu 22 de track-uri înţesate de colaborări de top. Printre artiştii invitaţi pe LP se numără Rakim, M.O.P., Bell Biv DeVoe, Rick Ross, Q-Tip, Anderson .Paak şi Kendrick Lamar. "Where I Belong" este un capitol nou şi separat, un single produs de Navi Beats şi Rick Rock. Busta ne pregăteşte şi o ediţie aniversară de 25 de ani a lui "The Coming", o versiune Super Deluxe, cu remixuri gârlă.

Cât despre Mariah Carey, aceasta s-a viralizat la început de aprilie 2021, atunci când a atins o notă înaltă în vreme ce se vaccina anti-COVID. Pe final de 2020 ne-a oferit o piesă de Crăciun, "Oh Santa!", colaborare cu Ariana Grande şi Jennifer Hudson. În vara lui 2020 sosea piesa "Save the Day", cu un sample celebru Fugees integrat.