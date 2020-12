Cine spunea că Ariana Grande este noua Mariah Carey, are acum ocazia de a le compara mai bine, prima lor colaborare venind în pragul Crăciunului din 2020. Alături de cele două dive pop se află și Jennifer Hudson, ce se integrează de minune în acest trio cu accente de soul și R&B. Celebrele triluri marca Mariah Carey sunt prezente și de această dată, pe aceleași note înalte "pășind" fără probleme și Ariana.

"Oh Santa!" este o piesă lansată de Mariah în 2010, dar care capătă cu totul altă emoție în această formulă de trio. Piesa a fost înregistrată într-o nouă versiune pentru a promova noul program de sărbători "Mariah Carey’s Magical Christmas Special". Acesta a devenit disponibil pe Apple TV+ odată cu lansarea videoclipului.

Mariah Carey a mai făcut istorie în trecut cu o piesă de Crăciun, pe care încă o ascultăm an de an. "All I Want For Christmas Is You" este una dintre melodiile emblemă ale artistei, devenind în timp un veritabil simbol al Crăciunului. Melodia a generat peste 60 de milioane de dolari doar din drepturile de autor, fiind reinterpretată de-a lungul anilor de mulți alți artiști.

Anul acesta, Mariah a lansat cartea de memorii "The Meaning of Mariah Carey", în care dezvăluie experiențe nedisecate public până acum. După mai bine de 30 de ani în industria muzicală și hituri de un succes răsunător, ce au plasat-o în Top 100 Cei mai bine vânduți artiști ai tuturor timpurilor, Mariah a mărturisit într-un interviu pentru Oprah că "a fost târâtă de anumiți oameni și tratată ca un bancomat cu perucă".