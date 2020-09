Billie Joe Armstrong se ţine de coveruri de ceva vreme şi tocmai a lansat piesa "Whole Wide World". Solistul Green Day a ales o melodie a lui Wreckless Eric din 1977 pentru a o reinterpreta în stilul propriu. Artistul ne oferă şi un lyric video, pe care îl puteţi viziona în articol.

La un moment dat artistul lansa în fiecare zi de luni câte o piesă nouă sau un cover, în cadrul iniţiativei No Fun Mondays. De această dată avem de-a face cu un cover No Fun Fridays, iar piesa în cauză este "Whole Wide World", foarte fredonabilă, în grupuri de minim 5 prieteni care au consumat cu o bere prea mult. Sună a piesă de suporteri ieşiţi de la meci, dar are şi un uşor aer hippie, de unitate contra războiului din Vietnam. Billie îşi face de cap cu solo-uri pur americane şi e foarte creativ cu această interpretare a piesei din '77.

Noul release face parte din seria de lansări recente Amazon Music, care oferă exclusivităţi ale unor artişti în vogă. Eric, omul din spatele Wreckless Eric se declară un mare fan al acestui cover, mai ales al faptului că e vorba despre o versiune punk rock aici. Billie a acordat un interviu celor de la revista Kerrang în primăvară, dezvăluind că există destul de mult material Green Day pregătit pentru un nou album. Cel puţin 6 piese ar fi fost compuse în perioada izolării.

În primăvară Billie Joe Armstrong a făcut un cover după The Avengers, piesa "Corpus Christi". Tot în această primăvară trupa sa a lansat un EP surpriză, "Otis Big Guitar Mix", care a inclus piese clasice ale formaţiei, dar remixate şi cu chitara potenţată. Alte coveruri ale lui Billie din 2020 includ "You Can't Put Your Arms Around a Memory" după chitaristul Jimmy Thunders, dar şi "I Think We're alone Now", după Tommy James and the Shondells.

Asemenea multor alte trupe, Green Day şi-a amânat turneele şi concertele din acest an din cauza pandemiei. Anul începea în forţă pentru artişti, care au lansat LP-ul "Father of All Motherf*ckers" pe 7 februarie. Una dintre piesele de pe disc, "Fire, Ready, Aim" a devenit imnul meciurilor NHL tranmise pe NBC în SUA în fiecare miercuri.