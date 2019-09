"Father of All..." este denumirea comercială a piesei, iar cea completă ar fi "Father of All Motherf*ckers". Acesta este şi numele viitorului album al legendei punk americane. Noul LP vine pe 7 februarie 2020 şi este primul disc Green Day din 2016 încoace. Atunci apărea "Revolution Radio". În acest nou videoclip Billie Joe Armstrong nu se fereşte să transmită un mesaj de protest şi să le arate degetul mijlociu tuturor.

Colajul de imagini este foarte variat şi include secvenţe de mosh pit, dansatoare sumar îmbrăcate, secvenţe din din filme de epocă şi persoane în transă religioasă. Mânuitori de şerpi, protestatari din toată lumea şi punkişti cu creste uriaşe sunt protagoniştii acestui clip. Oameni cu măşti înspăimântătoare, lume sărbătorind la Gay Pride Parade sau o dansatoare cu dreaduri lungi completează caleidoscopul de frământare.

De această dată vocea lui Billie Joe a fost ceva mai mult mixată cu "zgomot" pentru a o face mai agresivă. Nu aşa mult ca la Mindless Self Indulgence şi actele de industrial, dar totuşi nu e vocea sa curată pe care o ştim, sau cea amplificată de pe "American Idiot". Noua piesă a fost deja interpretată live la emisiunea Jimmy Kimmel Live! cu o săptămână în urmă.

Cât despre noul album, solistul a declarat pentru Rolling Stone că a descoperit un nou sunet, pe care îl etalează pe acest disc. Sunt inspiraţii din anii '60, din unicorni sau ... întâmplare pură. Green Day a lansat piesa odată cu noi track-uri de la Fall Out Boy şi Weezer. Nu este o coincidenţă, pentru că aceste 3 trupe pleacă în turneu comun în iunie 2020.

E vorba despre turneul "Hella Mega", care va include opriri în toată lumea şi ar putea fi legendar pentru rock-ul alternativ şi punk. Aşteptaţi-vă la mesaje politice puternice, melodii anti Trump, despre schimbarea climatică şi generaţia actuală de snowflakes. Green Day nu se opreşte aici cu lansările. Pe 29 octombrie va sosi "Last of the American Girls", o serie de benzi desenate cu scenariu scris de membrii trupei.