"Dragi prieteni.. Zilele astea, cât am fost cu toții în carantină, am reflectat la lucrurile care contează cel mai mult în viața mea. Familie, prieteni și, desigur, muzică. Am înregistrat în dormitor un cover după "I Think We're Alone Now" de la Tommy James and the Shondells. M-am gândit că, dacă tot trebuie să petrecem timpul ăsta în izolare, măcar să fim singuri împreună. Cu afecțiune, BJ"

Anul acesta, Green Day a lansat cel de-al 13-lea album de studio, "Father of All Motherf*ckers". Discul a debutat pe poziția a 4-a în topul american US Billboard 200, incluzând single-urile "Father of All..." și "Oh Yeah!".

Trupa ar trebui să plece în turneu la sfârșitul lunii mai, însă în contextul actualei pandemii de coronavirus, viitoarele concerte sunt puse sub semnul întrebării. Formația și-a anulat momentan doar concertele din Asia, rămânând de văzut dacă show-urile din Europa vor avea loc la datele programate. Potrivit actualei agende, Green Day ar trebui să concerteze pe 24 mai în Rusia, pe 27 mai în Finlanda și pe 29 mai în Suedia.