Green Day a lansat noul imn NHL, "Fire, Ready, Aim" - AUDIO

Green Day a lansat al doilea single de pe viitorul LP, "Fire, Ready , Aim". Piesa nu este doar un preview pentru noul album, ci şi noul imn al transmisiunilor ligii de hockey din SUA. NHL va avea de acum încolo această piesă ca temă de deschidere a meciurilor din fiecare miercuri. Puteţi asculta single-ul în articol.

Ca orice track punk care se respectă, piesa este scurtă, plină de energie, dar şi foarte catchy. "Fire, Ready, Aim" este promovată ca o melodie prin care să îţi exteriorizezi furia atunci când cineva te calcă pe nervi. E perfectă de asociat unui sport ca hockey-ul, singurul la care bătăile dintre jucători sunt la ordinea zilei şi au devenit normalitate în acest sport.

Aceasta este a doua piesă de pe viitorul album Green Day "Father of All...", care va sosi în 2020. Prima piesă a fost chiar cea titulară de pe disc şi a sosit luna trecută. A părut a fi un release experimental, cu multe efecte pe voce, influenţe glam şi versuri trăznite. "Fire, Ready, Aim" va deschide de acum încolo fiecare transmisiune NHL Wednesday's Night Hockey de pe NBC Sports.

A avut premiera pe 9 octombrie într-un montaj video de dinaintea meciului dintre New Jersey Devils şi Philadelphia Flyers (se poate urmări mai jos montajul). Clipul a inclus şi secvenţe cu trupa cântând piesa pe gheaţa unei arene de hockey. Posibil să fie convertit într-un clip oficial ulterior. Melodia va fi auzită pe parcursul întregului sezon 2019-2020, iar parteneriatul Green Day cu NHL ţine 2 ani şi include şi un concert la meciul NHL All Stars de pe 25 ianuarie 2020.

Green Day îşi va lansa noul album "Father of All..." (titlul complet este "Father of All Motherf*ckers") pe 7 februarie 2020. Ulterior va urma un mega turneu alături de trupele Weezer şi Fall Out Boy, numit Hella Mega Tour. Vor fi incluse stadioane din Marea Britanie, Europa şi America şi grosul concertelor vor avea lor vara viitoare. Turneul îi va duce pe muzicieni în Franţa, Olanda, Belgia, Austria, Marea Britanie, dar şi într-o sumedenie de arene din Statele Unite.