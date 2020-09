Ce a făcut Mick Jagger în pandemie și ce se întâmplă cu noul album The Rolling Stones

Mick Jagger a acordat un interviu pentru revista Rolling Stone în care a detaliat cum s-a simțit pandemia pentru un veritabil star rock.

"Ei bine, am putut ieși, iar ăsta a fost un lucru grozav pentru mine. Vremea a fost minunată. Nu s-a nimerit în mijlocul în noiembrie, când e ploios. Asta ar fi fost deprimant. A fost o primăvară frumoasă și asta a fost grozav - nu stau suficient de mult acasă pentru a vedea bobocii înflorind. Și apoi am lucrat câte puțin pe ici pe colo. Am terminat piesa "Ghost Town". Apoi am terminat niște bucăți extra pentru "Goats Head Soup", pe astea le-am tras acasă. Am finalizat mai multe piese pe care le aveam înregistrate, dar nu erau gata. Încă lucrez la asta. Scriu și niște piese noi și mă ocup de niște documentare pentru diferite lucruri. Niște chestii legate de niște filme. Știi cum e, încerci să te menții ocupat, pentru că ai destul de mult timp pe mână. Dar tot încerc să mă bucur de ce fac cât de mult posibil, la fel ca mulți dintre noi."