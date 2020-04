"Bine ați venit la seria de zile lipsite de distracție. Voi lansa câte un cover în fiecare săptămână, până când ni se va da voie să ieșim din nou în lume. Piesa de săptămâna asta este "You Can't Put Your Arms Around A Memory" de la Johnny Thunders. Cu iubire, BJ"

Anul acesta, Green Day a lansat cel de-al 13-lea album de studio, "Father of All Motherf*ckers". Discul a debutat pe poziția a 4-a în topul american US Billboard 200, incluzând single-urile "Father of All..." și "Oh Yeah!".

Trupa ar trebui să plece în turneu la sfârșitul lunii mai, însă în contextul actualei pandemii de coronavirus, viitoarele concerte sunt puse sub semnul întrebării. Formația și-a anulat momentan doar concertele din Asia, rămânând de văzut dacă show-urile din Europa vor avea loc la datele programate. Potrivit actualei agende, Green Day ar trebui să concerteze pe 24 mai în Rusia, pe 27 mai în Finlanda și pe 29 mai în Suedia.