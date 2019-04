Lyric Video: Morrissey ft. Billie Joe Armstrong - Wedding Bell Blues

"Wedding Bell Blues" a fost compusă de artista și pianista Laura Nyro când avea doar 18 ani. Aceasta a ajuns cunoscută după ce Barbra Streisand și The 5th Dimension i-au înregistrat și lansat piesele. Nyro a fost inclusă postum în Rock and Roll Hall of Fame, foarte multe dintre melodiile sale ajungând hituri și fiind ulterior reinterpretate de către alți artiști.

În versiunea lui Morrissey și Billie Joe Armstrong, "Wedding Bell Blues" își păstrează aerul retro, videoclipul cu versuri adăugând o notă de dramatism.

"Wedding Bell Blues" este inclusă pe viitorul album al lui Morrissey, "California Son", un material compus din cover-uri după hiturile lui Joni Mitchell, Bob Dylan și Dionne Warwick, printre alții. Pentru aceste reinterpretări, fostul solist The Smiths a colaborat cu foarte mulți artiști: de la Ed Droste din Grizzly Bear, la Ariel Engle din Broken Social Scene, Sameer Gadhia din Young the Giant și chiar LP.

Tracklist "California Son" - Morrissey:

Morning Starship (Jobriath cover) [ft. Ed Droste] Don’t Interrupt the Sorrow (Joni Mitchell cover) [ft. Ariel Engle] Only a Pawn in Their Game (Bob Dylan cover) [ft. Petra Haden] Suffer the Little Children (Buffy Sainte-Marie cover) Days of Decisions (Phil Ochs cover) [ft. Sameer Gadhia] It’s Over (Roy Orbison cover) [ft. LP] Wedding Bell Blues (The Fifth Dimension cover) [ft. Billie Joe Armstrong and Lydia Night] Loneliness Remembers What Happiness Forgets (Dionne Warwick cover) Lady Willpower (Gary Puckett cover) When You Close Your Eyes (Carly Simon cover) [ft. Petra Haden] Lenny’s Tune (Tim Hardin cover) Some Say I Got Devil (Melanie cover)

Steven Patrick Morrissey și-a început cariera solo în 1988, după o perioadă de 6 ani în care a fost solist al trupei The Smith. Primul său album solo, "Viva Hate", a debutat pe prima poziție în topurile din UK, revista NME denumindu-l drept "unul dintre cei mai influenți artiști ai tuturor timpurilor".

În 2015, Morrissey a concertat pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 14 octombrie, la Sala Palatului din București. (Vezi poze de la concert și citește recenzia.)