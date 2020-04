Green Day a lansat un EP surpriză, "Otis Big Guitar Mix" - AUDIO

Green Day a lansat un EP surpriză, "Otis Big Guitar Mix", gata să dea un suflu nou pieselor grupului de acum aproape un deceniu. Noul material include 3 track-uri remixate, extrase de pe tripleta de albume din 2012, "Uno!" "Dos!" şi "Tre!". Puteţi asculta noile melodii în articol.

Green Day vine după lansarea albumului "Father of All..." în februarie, iar în ultima săptămână am avut parte de 2 coveruri postate online de solistul trupei, Billie Joe Armstrong. Auto izolarea şi carantina pare a le prii artiştilor americani, care şi-au regăsit inspiraţia. La începutul lunii martie Green Day a anunţat că îşi amână concertele din Asia şi posibil şi cele din Europa. Anul a început cu două lansări de single-uri pentru trio-ul muzical.

Am putut asculta "Oh Yeah!", cu un videoclip scurt-metraj anarhic, dar şi "Meet Me on the Roof", cu un clip în care a strălucit un puşti simpatic din serialul "Stranger Things". Acum este momentul să ascultăm piesele "Lazy Bones", "Wild One" şi "Oh Love" remixate cu accentul pe chitară pe EP-ul "Otis Big Guitar Mix". Numele "Otis" vine de la studioul de înregistrări al solistului formaţiei, care se află în Oakland. Chitara a fost amplificată şi mixată mai tare, i s-a adăugat amplitudine şi ecou.

Solistul Billie Joe a participat recent la iHeart Radio Living Room Concert for America, organizat de Elton John, pentru a strânge fonduri pentru combaterea Covid-19. La acel eveniment artistul a cântat o versiune acustică a piesei "Boulevard of Broken Dreams", de pe albumul "American Idiot" din 2004. Artistul a pornit şi o sesiune "No Fun Mondays", difuzată pe Internet în fiecare lui din studio-ul său de acasă. Primele sesiuni au inclus coveruri după Johnny Thunders ("You Can't Put Your Arms Around a Memory" din 1978), dar şi "I Think We're Alone Now" al lui Tommy James şi Shondells.

Până la noi veşti, Green Day are încă în plan un turneu în vară alături de Weezer şi Fall Out Boy. Totul depinde de evoluţia pandemiei şi a restricţiilor asociate. În 2019 am putut asculta single-urile Green Day "Father of All...", dar şi "Fire, Ready, Aim", care a devenit un imn NHL.