Billie Joe Armstrong (Green Day) a făcut un cover după The Avengers

Solistul trupei Green Day a sărbătorit Paștele cu o reinterpretare a piesei "Corpus Christi" a celor de la The Avengers. Materialul este disponibil în articol.

Billie Joe Armstrong a continuat seria de cover-uri realizate în carantină (No Fun Mondays) cu o nouă alegere muzicală: "Corpus Christi". Originalul le aparține celor de la The Avengers, trupa americană de punk-rock, înființată în 1977.

"Bine ați venit la o nouă ediție No Fun Mondays, dar de data aceasta lansată duminica (ediția de Paște). Acesta este unul dintre cântecele mele preferate din toate timpurile, interpretat de legendara trupa The Avengers. Vă ofer <<Corpus Christi>>" - este menționat în căsuța de descriere a clipului pe Youtube.

Ca alți colegi de breaslă, Armstrong și-a ajutat fanii să reziste în carantină și a lansat seria "No Fun Mondays". Anterior piesei "Corpus Christi", muzicianul a urcat pe internet alte trei cover-uri: "I Think We're Alone Now" (Tommy James și The Shondells), "You Can’t Put Your Arms Around a Memory" (Johnny Thunder) și "Manic Monday" (The Bangles). La cea din urmă piesă, Billie Joe Armstrong a colaborat cu Susanna Hoffs, co-fondatoarea trupei The Bangles.

La începutul lunii februarie, Green Day a lansat cel de-al 13-lea album de studio, "Father of All Motherf*ckers". Discul a debutat pe poziția a patra în topul american US Billboard 200, incluzând single-urile "Father of All..." și "Oh Yeah!".

Trupa ar trebui să plece în turneu la sfârșitul lunii mai, însă în contextul actualei pandemii de coronavirus, viitoarele concerte sunt puse sub semnul întrebării. Formația și-a anulat momentan doar concertele din Asia, rămânând de văzut dacă show-urile din Europa vor avea loc la datele programate. Potrivit actualei agende, Green Day ar trebui să concerteze pe 24 mai în Rusia, pe 27 mai în Finlanda și pe 29 mai în Suedia.