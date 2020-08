Explozia din Beirut declanșează reacții puternice printre artiști: "Nu-mi pot stăpâni furia"

Pe 4 august, o explozie puternică ce a avut loc în capitala Libanului a făcut mii de victime și a distrus casele a aproximativ 300.000 de oameni. Printre cei afectați s-au numărat și artiști, Elissa, o cunoscută cântăreață libaneză, îndreptându-și furia către regimul politic, pe care îl consideră răspunzător pentru cele întâmplate. Au fost transmise, de asemenea, și mesaje de susținere pentru victimele exploziei, gânduri bune venind de la Halsey, Dua Lipa, Gloria Estefan.

Explozia de la depozitul din Beirut s-a soldat cu mii de victime, ucigând peste 137 de persoane și rănind peste 5000. Potrivit președintelui țării, Michel Aoun, aceasta ar fi fost provocată de aprinderea a 2,750 de tone de azotat de amoniu depozitate în condiții îndoielnice, neștiindu-se, însă, din ce motiv acele cantități uriașe de azotat de amoniu se aflau acolo, în acele condiții.

În urma exploziei, se estimează că peste 200.000 de oameni au rămas fără locuințe, multe clădiri din Beirut fiind afectate.

Printre cei direct afectați de catastrofă se numără și Elissa, o populară cântăreață libaneză, al cărei apartament a fost devastat. Aceasta a publicat pe Twitter poze cu stricăciunile provocate de explozie, exprimându-și fără rețineri furia și acuzând regimul politic de proasta conducere a țării.

"Nu-mi pot stăpâni furia provocată de cele întâmplate. Țara asta merită o conducere mai bună. (...) Acest regim este blestemat. Cei care ne conduc sunt niște blestemați. Cei responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi, din cauza neglijenței lor, sunt niște nenorociți. Plecați acasă, la coșul de gunoi al istoriei cu voi!", le-a transmis Elissa celor de la conducerea țării.

Poze cu apartamentul distrus al Elissei

انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟ pic.twitter.com/wJluxPHn7y — Elissa (@elissakh) August 5, 2020

Imaginile șocante cu victimele exploziei din Beirut au atras reacții puternice și din partea altor persoane din sfera publică, Dua Lipa scriind pe Instagram:

"Este absolut devastator!!! Ce se întâmplă în Beirut?! Prieteni, spuneți-mi, vă rog, că cei apropiați vouă sunt în siguranță!!"

Dua Lipa și-a încurajat, apoi, fanii din Liban să doneze sânge.

"Vă rog, dacă aveți posibilitatea și sunteți sănătoși, donați sânge! Persoane în stare critică au nevoie de ajutor!"

Please donate if you can and share this information. rp: @najwazebian 🇱🇧 ❤️🙏🏼

Update: there is no need for blood donations right now thanks to all the hero volunteers. pic.twitter.com/xIXNkwWnwz — DUA LIPA (@DUALIPA) August 5, 2020

Halsey a transmis și ea un mesaj emoționant, oferindu-se să ajute victimele în orice mod posibil.

"Inima mea se frânge uitându-mă la fotografii din Beirut. Am citit mesajele multor persoane, care îmi spuneau că petițiile nu sunt eficiente și că sumele donate pot suferi mari pierderi din cauza schimbului valutar. Mă poate direcționa cineva către o modalitate eficientă și rapidă prin care i-am putea ajuta pe cei afectați?"

my heart is aching looking at these photos in Beirut. I have read from a lot of people that petitions aren’t effective and donations can result in a dramatic exchange decrease. Can someone share with me direct information about how we can help most effectively and immediately? — h (@halsey) August 4, 2020

Mesaje pline de empatie au fost transmise și de Gloria Estefan, Sara Barreilles și Bette Midler. "Mă rog pentru Liban și oamenii minunți de acolo", a scris Gloria Estefan, "Oh, Doamne, Beirut. Mă gândesc la toți oamenii de acolo. Mi se frânge inima. Pur și simplu devastator", a reacționat Sara Barreilles, cântăreața și actrița americană Bette Middler exclamând, înmărmurită: "Oh, bunule Dumnezeu!".

Praying for Lebanon and its wonderful people! 😢💔✌️ — Gloria Estefan (@GloriaEstefan) August 4, 2020