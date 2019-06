Cel mai mare dezastru din industria muzicală: incendiul de la UMG şi 500.000 de înregistrări pierdute

Ceea a fost pentru cultura şi istoria umană arderea bibliotecii din Alexandria a fost pentru muzica modernă incendiul de la Universal Studios din anul 2008. Magnitudinea sa a fost minimizată de presa vremii, dar acum au ieşit la iveală pagubele reale. Se pare că au fost pierdute 500.000 de melodii şi înregistrări master în incendiu.

Pe lângă daunele aduse parcului de distracţii din zonă, dar şi arhivei video, a avut de suferit şi arhiva muzicală Universal Studios. The New York Times a realizat un amplu material despre această pierdere inestimabilă. Incendiul din 2008 a dus la pierderea a aproximativ 500.000 de titluri muzicale. Artiştii care şi-au pierdut înregistrările sunt nume mari precum Nirvana, Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Aerosmith, Iggy Pop, Soundgarden sau Sonic Youth.

Unele dintre înregistrări erau live-uri unicat şi nu mai pot fi recuperate. Artişti legendari ca B.B. King, Loretta Lynn, George Jones, Benny Goodman sau Ray Charles au avut o parte din operă făcută scrum. Motivul pentru care aflăm aceste detalii abia acum este confuzia din perioada incendiului. Pe atunci nu se ştia de cine ţine acea arhivă şi dacă era inclusă în proprietatea Universal sau nu.

Universal Studios Hollywood se ocupă cu filmele şi nu este un sediu de casă de discuri. Printr-o serie de fuziuni, achiziţii şi tranzacţii Universal tăiase legăturile cu lumea muzicii. În 2004, Universal Studios a fost cumpărat de General Electric şi a fuzionat cu NBC, devenind NBCUniversal. UMG a primit management separat, iar în 2006 ajungea sub aripa uriaşului francez Vivendi.

Când incendiul a avut loc în 2008, UMG era doar o companie care plătea chirie pe terenul deţinut de NBC Universal. Un document apărut în martie 2009 menţiona că bunurile distruse au fost 118.230 la număr, deşi Randy Aronson, cel care se ocupa de arhivă estimase că e vorba de 175.000 de proprietăţi. New York Times estimează totalul la 500.000 de titluri muzicale/piese.

Aronson ar fi auzit oficialii companiei menţionând un total de 150 de milioane de dolari, ca o valoare estimată pentru aceste opere. Printre track-urile afectate sunt albume nelansate, muzică veche ce urma să fie remasterizată, compoziţii live sau B Sides necunoscute. Focul a mistuit toate master-urile lui Buddy Holly, dar şi o bună parte din cele ale lui Chuck Berry şi acestea sunt doar 2 exemple de artişti.

Şi artişti hip-hop sau R&B au fost afectaţi de incident: Snoop Dogg, Tupac Shakur, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Queen Latifah, Bobby Brown şi lista continuă. UMG (Universal Music Group) rămâne o forţă în industria muzicală, fiind cea mai mare casă de discuri de pe glob. Are o cotă de piaţă dublă faţă de cel mai mare rival, Sony Music Entertainment.

Deutsche Bank estimează această firmă la o valoare de 33 de miliarde de dolari. Master-urile sunt vitale pentru industria muzicală, o industrie a copiilor copiilor după copii. Albumele remasterizate sunt preluate după casete originale şi înregistrări "vanilla". Pentru a obţine o variantă modernă şi la rezoluţie înaltă, trebuie să revii la înregistrarea master şi să o foloseşti pe aceea, pentru a îi prinde toate subtilităţile şi nu să foloseşti doar o copie a unei copii.

Un master e dincolo de conceptul de bitrate şi frecvenţe şi devine o chestiune de estetică şi fenomenologie. Înregistrarea originală conţine cea mai pură formă a actului artistic, timbrul artistului şi al instrumentelor şi ambianţa de studio. Este cea mai imediată conexiune dintre artist şi ascultător, iar orice altceva este până la urmă, în mod cinic... doar o copie.

E ca diferenţa dintre o pictură celebră şi o fotografie după acea pictură. Master-urile sunt şi mai relevante acum, pentru că avem instrumentele necesare pentru a decoda informaţie de pe înregistrarea originală, pe care nu le aveam acum 30 de ani. Albumul Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" spre exemplu a fost înregistrat în mono, dar în 2017 a fost lansat ca un box set remasterizat în stereo, pornind de la un master mono. A schimbat total sunetul şi a adăugat o nouă dimensiune muzicii Beatles.

Pierderea rămâne deci inestimabilă în mod real.