Amy Lee constată lipsa femeilor din muzica rock: "Chiar SUNTEM lăsate pe dinafară"

Solista Evanescence a fost întrebată recent ce părere are despre timida prezență a femeilor în muzica rock mainstream, de-a lungul istoriei. Luată prin surprindere de această observație, Amy Lee a avut nevoie de un timp de gândire, revenind cu un răspuns articulat după o atentă analiză. A constatat că, într-adevăr, femeile chiar sunt lăsate pe dinafară de multe ori.

Amy Lee a primit o întrebare provocatoare într-un interviu acordat recent. I s-a pus în față o realitate pe care nu o conștientizase până atunci, și anume faptul că femeile sunt foarte rar prezente în rock-ul masintream și pe posturile de radio dedicate acestei nișe. Neavând o părere formată la momentul respectiv, a oferit un răspuns de care nu a fost mulțumită, revenind ulterior în online cu un mesaj mult mai analitic și amplu. Vocalista Evanescence constată că femeile sunt pe plan secund în muzica rock, detaliind aspecte precum esența acestui gen muzical și importanța susținerii celor care aleg să fac lucrurile altfel.

Amy Lee: "Cred că e întipărit subconștient în creierele noastre faptul că femeile sunt, cumva, mai puțin autentice în muzica rock, de parcă am fi un gen secundar"

"Am fost întrebată într-un interviu ieri ce părere am despre lipsa femeilor din FM-ul rock și din rock-ul mainstream mondial, de-a lungul istoriei. Nu m-am putut gândi la nimic potrivit de spus în acel moment, dar am analizat mult ceea ce cred după încheierea interviului și iată ce mi-aș fi dorit să fi spus. Să fiu sinceră, femeile chiar SUNT ocolite. Chiar SUNTEM lăsate pe dinafară, dacă e să tragi linie și să faci o recapitulare. Este mai greu pentru noi să ajungem în fruntea topurilor radio. Pentru că fețele noastre nu sunt ceea ce chintesența rock-ului clasic este...dacă e să-i asociezi literalmente o față. Cred că e întipărit subconștient în creierele noastre faptul că femeile sunt, cumva, mai puțin autentice în muzica rock, de parcă am fi un gen secundar. Suntem partea a doua. Nu la fel ca originalul. Ceva nebranduit, de nișă. Dar uite cum stă treaba: Esența adevărată a muzicii rock se găsește în spiritul REBEL. În a merge împotriva curentului. În a pune la îndoială viziuni, în a încălca regulile societății și în a fi cine ești cu adevărat, fără a te disculpa pentru asta. Se presupune că ar trebui să fim mame, iubite, fane. Dar sunt apoi acele răzvrătite care nu se potrivesc în șabloane și nu lasă ca nimic să le oprească din a face ceea ce visează să facă - iar ASTA e rock n roll! Așa că, femei din lumea rock-ului care vă lăsați amprenta și schimbați regulile jocului, voi sunteți cele autentice. De 1000 de ori mai legitime decât maeștrii de riff-uri tatuați, care de abia se califică în categoria de rocker! (Apropo de asta, felicitări The Pretty Reckless pentru menținerea locului întâi în clasamentele rock)", a transmis Amy Lee.

Piesa la care Amy face referire este cel mai recent single The Pretty Reckless, "Death By Rock And Roll", pe care îl puteți asculta aici.

