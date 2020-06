Lyric Video: The Pretty Reckless - Death By Rock And Roll

The Pretty Reckless își anunță revenirea pe piața muzicală cu piesa "Death By Rock And Roll", ce a fost compusă pentru a-i aduce un omagiu regretatului producător Kato Khandwala. Acesta s-a stins din viață în 2018, în urma unui accident de motocicletă. Khandwala produsese toate cele trei albume The Pretty Reckless.

"Death By Rock And Roll" nu este o baladă lacrimogenă, așa cum se dovedesc a fi adeseori piesele in memoriam, ci o melodie menită să te zguduie din rădăcini.

Taylor Momsen: "Rock-ul e libertate"

"În multe feluri, acest nou album este ca o renaștere, iar primul nostru single, "Death By Rock And Roll", reprezintă acea salvare pe care mi-a aduce muzica mea preferată. Rock-ul e libertate iar această piesă este despre a-ți trăi viața așa cum îți dorești, această libertate aparținând acum tuturor celor care o ascultă", a declarat vocalista Taylor Momsen.

Viitorul album al formației va include, așadar, acest nou single, detaliile privind lansarea urmând a fi dezvăluite în curând.

Vocalista Taylor Momsen a apărut în numeroase filme, reclame și seriale TV, devenind cunoscută în special pentru rolul din serialul american "Gossip Girl". Cariera muzicală a fost, însă, întotdeauna pe primul plan.