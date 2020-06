Cine cântă piesa finalului de sezon 4 "Rick and Morty" - VIDEO

"Rick and Morty" este unul dintre cele mai apreciate seriale de animaţie din istorie şi a devenit un reper în lumea pop culture. A generat o tonă de meme-uri, probabil cel mai reputat fiind "Pickle Rick". Sezonul 4 s-a încheiat pe 1 iunie, iar în ultimele minute ale episodului se aude o piesă tristă şi visătoare. Aflaţi despre ce melodie este vorba şi urmăriţi clipul publicat de creatorii serialului pentru track în articol.

Sezonul 4 al serialului "Rick and Morty" nu a fost atât de bun precum precedentele, cam acesta ar fi consensul. Ultimul episod, dar şi cel în care Morty îşi poate schimba viitorul iar şi iar pentru a o cuceri pe Jessica au fost cele mai bune momente ale sezonului. Poate şi povestea de dragoste a lui Morty anulată de acea telecomandă... Sezonul 4 s-a încheiat cu un moment de reflecţie pentru Rick Sanchez, care şi-a dat seama că nu e un părinte/prieten bun, în vreme ce pe fundal se auzea o piesă tristă.

Nu e prima oară când "Rick and Morty" generează o secvenţă tristă legendară, prima de acest gen fiind cea în care Rick s-a sacrificat pentru cei dragi şi s-a predat unui consiliu galactic, în vreme ce pe fundal răsuna "Hurt" de la Nine Inch Nails (ultimul episod din sezonul 2).

Adult Swim, reţeaua care găzduieşte acest show a publicat finalul de sezon 4 sub formă de videoclip muzical. Astfel am aflat că piesa "Don't Look Back" este cântată de către Kotomi şi compusă împreună cu Ryan Elder. Kotomi, pe numele său real Lauren Culjak este un compozitor din Los Angeles, care este şi producător. Are studii de pian şi a abordat genuri variate, de la industrial la ambiental şi orchestral. Creaţiile proprii au fost comparaţie cu Madonna şi Chairlift ca sunet. Ryan Elder este compozitorul coloanei sonore "Rick and Morty", dar şi cel al coloanei "The Boss Baby", "HarmonQuest" şi a contribuit cu piese la multe alte seriale.

În videoclip vedem întoarcerea lui Clone Beth, varianta destructivă şi negativă a fiicei lui Rick, Beth. De fapt nu ştim sigur care e clona şi care e originalul, după cum vedeţi în clip şi la final de episod. În aceste momente ne dăm seama că Rick cel pe care l-am văzut pe parcursul sezonului 4 a fost mult mai uman. Şi-a făcut un prieten, câteva relaţii şi şi-a redescoperit dorinţa de a fi un tată mai bun. Un cameo important în acest episod 10 din sezonul 4 a fost cel al lui Susan Sarandon, în rolul lui Dr. Wong. "Rick and Morty" se poate viziona pe Adult Swim, dar şi pe Netflix.