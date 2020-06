Tommy Lee a lansat două piese solo, cu videoclipuri regizate de Fred Durst: "Knock Me Down" şi "Tops"

Tommy Lee, toboşarul trupei glam Motley Crue a revenit în cariera solo cu două piese noi. Artistul abordează un hip-hop alternativ şi rap-rock agresiv, iar cele două track-uri noi se numesc "Knock Me Down" şi "Tops". Videoclipurile lor sunt regizate de Fred Durst, solistul Limp Bizkit şi pot fi urmărite în articol.

Tommy Lee nu e străin de proiectele muzicale separate de Motley Crue, cochetând cu rock-ul alternativ în cadrul trupei Methods of Mayhem. Grupul a fost atât de important pentru el, încât artistul are un tatuaj mare cu "Mayhem" pe abdomen. Totuşi cele mai noi piese ale toboşarului Motley abordează un rap-rock cu influenţe industriale şi de trap. "Knock Me Down" şi "Tops" au videoclipuri regizate de Fred Durst, care a cochetat intens cu cinematografia în ultimul deceniu.

Durst a mai regizat şi videoclipuri pentru alţi artişti şi chiar un film cu John Travolta în rol principal, "The Fanatic", lansat în 2019. "Knock Me Down" este o colaborare cu Killvein, care aminteşte de abordarea trupei Fever 333, cu o voce răguşită numai bună de industrial şi coloane sonore de NFS. Artiştii s-au cunoscut cu ajutorul lui Danny Lohner, omul din spatele mixajelor trupei A Perfect Circle, unde apare sub numele de scenă Rehnolder pe câteva remixuri.

Şi cealaltă melodie a lui Tommy Lee este o colaborare, de această dată cu PUSH PUSH. Genul muzical e total diferit, cu un bas asimetric peste o percuţie bombastică şi protagoniste de video cu look de "fete rele". Versurile sunt redate cu un flow sacadat şi abordare de Nicki Minaj. Push Push este o artistă sud africană, care cochetează cu stilul Afrobeats.

De această dată apare şi Tommy în videoclip, dar doar fugitiv şi cu cadre scurte ale feţei sale. De ce abordează un toboşar exponent al glam rock-ului aceste genuri muzicale? Tommy a fost mereu fan al muzicii hip hop, dar şi fan al muzicii electronice. Lee îşi manifestă afinităţile pe un viitor disc solo, "Andro", de pe care sunt extrase aceste single-uri. Albumul va fi lansat pe 16 octombrie şi va include şi alte colaborări cu Josh Todd de la Buckcherry, cu Brooke Candy şi Mickey Avalon, dar şi cu Lukas Rossi de la Rock Star Supernova, care va interpreta un cover după Prince.