Continuă cadourile muzicale în perioada de auto izolare şi carantină. Trent Reznor vine de această dată să ne aline singurătatea nu cu unul, ci cu două albume Nine Inch Nails. E vorba despre "Ghosts V" şi "Ghosts VI", care se pot asculta complet gratuit pe YouTube. Avem detalii despre noile LP-uri în articol.

Continuare a lui "Ghost I-IV" din 2008, noile discuri sunt calme, dar melodice, ambientale şi meditative. Nine Inch Nails ne oferă 23 de track-uri instrumentale în total pe "Ghosts V: Together" şi "Ghosts VI: Locusts". Piesele pot fi descărcate şi sub formă de MP3 de pe site-ul NIN. Trent Reznor şi Atticus Ross, creierele din spatele acestor creaţii au lansat LP-urile cu următorul mesaj:

Pe măsură ce veştile par să fie din ce în ce mai sumbre cu fiecare oră, ne-am găsit trecând rapid între stări de speranţă şi disperare, care se schimbă de la minut la minut. Deşi fiecare dintre noi se defineşte ca antisocial, persoană care preferă să fie singură, situaţia ne-a făcut să apreciem puterea şi nevoia de conexiune. Muzica - că o asculţi, te gândeşti la ea sau o creezi a fost întotdeauna acel lucru care ne-a ajutat să trecem peste orice, bun sau rău. Cu aceste lucruri în minte, am decis să pierdem nopţile şi să completăm aceste discuri "Ghosts" ca un mijloc de a ne păstra sănătatea mentală. Abia aşteptam să vă vedem din nou în curând. Fiţi deştepţi şi rămâneţi în siguranţă, aveţi grijă unul de altul.

Cele două albume au sound-uri diferite, iar "Ghosts V" este ceva mai zen, aerian şi calm. "Ghosts VI" pare să fie ceva mai ameninţător, sacadat, cu un vibe de film SF. Ştiam de ceva vreme ca Nine Inch Nails pregătea un album nou pentru 2020, dar nu credeam că vom primi track-uri instrumentale. Ultimele release-uri ale trupei au fost "Not the Actual Events" în 2016", "Add Violence" în 2017 şi "Bad Witch" în 2018. Acesta din urmă a fost şi urmat de un turneu.

Atticus Ross şi Trent Reznor au fost mai degrabă ocupaţi cu carierele de compozitori de coloane sonore pentru proiecte TV şi Netflix ca "Bird Box", "Waves" sau noul serial HBO "Watchmen". Fanii NIN aşteaptă totuşi o revenire la sound-ul industrial care a consacrat trupa. Grupul ar trebui să fie introdus în Rock and Roll Hall of Fame 2020 în noiembrie.