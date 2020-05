Kirk Hammett admite că a avut remușcări la plecarea din Exodus și povestește despre primele sale riffuri în Metallica

Kirk Hammett a povestit într-un interviu pentru Metal Hammer despre momentul plecării din trupa Exodus. Chitaristul Metallica a vorbit și despre "Trapped Under Ice", o piesă ale cărei riffuri au fost compuse în perioada în care încă activa în formația sa din liceu, înființată în 1979 împreună cu Tim Agnello, Tom Hunting și Keith Stewart.

"Riffurile (din piesa "Trapped Under Ice") proveneau din piese pe care le scrisesem, muzica pe care eu o scrisesem. Le consider părțile mele, nu mă simt vinovat în legătură cu asta, dar m-am simțit vinovat că am părăsit trupa pe care o formasem în liceu.

Îl știam pe Tom Hunting [toboșarul Exodus] de la 16 ani, îl știam pe Gary Holt [ chitaristul Exodus] de când aveam 17 ani. Suntem apropiați și în prezent, dar m-am simțit vinovat pentru o vreme. Am știut totuși că Metallica era chemarea mea. În Metallica m-am simțit mult mai confortabil decât mă simțisem vreodată în Exodus, așa că decizia a fost evidentă."