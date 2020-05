Metallica lansează un set ediție limitată, ce conține o sticlă de whiskey și viniluri - VIDEO

Ceea ce a devenit semnătura trupei în ceea ce privește whisky-ul e faptul că este învechit în butoaie speciale, expuse muzicii Metallica, despre care se spune că are un efect asupra procesului de învechire. Pentru noul amestec, ediție limitată, a fost utilizată o nouă listă de melodii, ceea ce face ca acest set să fie unul obligatoriu pentru orice colecționar serios.

Setul conține nu doar sticla specială de whiskey și discurile de vinil, dar și alte obiecte, precum stickere și o pană de chitară.

Distilerul şi blenderul Rob Dietrich și bateristul Lars Ulrich au colaborat la crearea noului playlist pentru acest whisky, "Batch 100". Toboșarul a fost încântat de alegerile lui Dietrich, exclamând:

"Când mă uit la playlist-ul lui Rob, ador selecțiile, iubesc varietatea. Îmi place că a ales două piese live mai profunde din turneul <<Damaged Justice>>, îmi place să văd că atât <<Binge & Purge>> și <<Through the Never>> se regăsesc pe listă, și chiar a atins albumul <<Helping Hands>>, așa că este clar că nu este un part-timer!"